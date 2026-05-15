La cruda revelación de Mica Viciconte sobre Indiana, Sienna y Allegra Cubero: “No son mis hijas y…”

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En una nota con Diego Leuco, Mica Viciconte sorprendió a todos con una confesión sobre el vínculo con Indiana, Sienna y Allegra Cubero.

Fabián Cubero y Mica Viciconte están juntos hace nueve años y, pese a los escándalos que marcaron su historia en pareja, hoy disfrutan de una vida familiar consolidada. La convivencia no fue sencilla: desde que nació Luca, decidieron armar un hogar con las tres hijas que Poroto tuvo con Nicole Neumann, en medio de una relación con la modelo que sigue siendo conflictiva hasta hoy, incluso tras la fiesta de 15 de Allegra.

Adaptarse a vivir de seis no fue automático. Mica lo reconoció abiertamente y contó que tuvo que trabajar mucho en ese proceso. “Yo convivo con tres nenas que no son mis hijas, que es un tema que yo aprendí, porque yo elegí a una personas que tenía como un combo, fue difícil como acomodarse, y aprender de eso. El tiempo todo lo va a acomodando, también muchas charlas previas; ‘che, a mí esto no, esto sí, esto si me gustaría que se cambie'”, sostuvo.

En una charla con Diego Leuco en Resu en vivo, el conductor le preguntó si su costumbre de decir siempre lo que piensa le trae más quilombos que beneficios. Mica no dudó: “Sí, todos. Todos quilombos, depende de qué quilombo. Si hay un quilombo más afectivo, puede que me perjudique por un tema de que lo llevo a mi casa, a ese conflicto. Ahora, si es un quilombo laboral, no me molesta, me resbala”.

Y cerró con una reflexión sobre cómo fue madurando con el tiempo: “Antes era más polvorita, quizás ni pensaba. Me importaba un carajo quién seas, me daba igual. Te perjudica en un montón de cosas, lo que perdés en un trabajo te genera otro trabajo. Pero bueno, es también cómo vos te queres posicionar en el medio, yo pasé por todas las etapas. Aprendí que en ciertas cosas no me volvería a meter”.

¿Qué actitud tomaron las hijas de Fabián Cubero el día del cumpleaños de Mica Viciconte?

Mica Viciconte celebró sus 37 años el domingo 3 de mayo con un viaje al sur junto a Fabián Cubero y su hijo Luca. Desde Villa La Angostura, la influencer compartió postales relajadas del festejo en un hotel rodeado de naturaleza. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron las imágenes del viaje, sino quiénes no aparecieron en ellas: ninguna de las tres hijas de Nicole Neumann estuvo presente en la celebración.

Aun así, hubo gestos que no pasaron desapercibidos. Tanto Allegra como Sienna le dedicaron mensajes afectuosos a Mica en redes sociales. “Cumple @micaviciconte, te quiero”, escribió Allegra, mientras que Sienna sumó: “Feliz cumple @micaviciconte espero que la pases muy lindo, te quiero mucho”. El detalle que generó especulaciones fue la ausencia de Indiana Cubero, quien no se manifestó públicamente en ningún momento.

El silencio de Indiana resultó llamativo. Desde hace mucho circulan versiones sobre una supuesta distancia entre la adolescente y Viciconte.