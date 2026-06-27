Se conoció el resultado que arrojó la primera autopsia a Ernestina Pais y la fatídica causa de su muerte: “Grave”

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La muerte de generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y los medios. A sus 54 años, la reconocida conductora perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en un paso a nivel en la zona de San Isidro, y en las últimas horas se conocieron los primeros resultados de la autopsia.

Según el informe preliminar, la causa de la muerte de fue un “traumatismo encefalocraneano grave”, producto del violento impacto que sufrió al momento del choque. Este dato, revelado por fuentes de la investigación, confirma la magnitud del golpe recibido y el carácter fatal del siniestro.

El accidente ocurrió cuando el vehículo que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en el cruce ferroviario. De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el impacto se produjo sobre el lateral del conductor, lo que habría provocado las lesiones determinantes que terminaron con su vida en el acto.

Los investigadores trabajan ahora para establecer con precisión cómo se dieron los hechos en los segundos previos al choque. Una de las hipótesis más firmes indica que habría intentado cruzar las vías con las barreras bajas, una secuencia que quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE ERNESTINA PAIS

En ese contexto, el resultado preliminar de la autopsia resulta clave para entender la dinámica del accidente. El traumatismo encefalocraneano grave señala que el impacto en la cabeza fue determinante, lo que explica por qué los equipos de emergencia no pudieron hacer nada al llegar al lugar.

La Justicia aguarda los estudios complementarios que permitirán tener un informe definitivo. Estas pericias podrían aportar mayor claridad sobre las condiciones en las que se produjo el choque y si existieron otros factores que hayan influido.

La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que continúa recolectando pruebas y testimonios para reconstruir el hecho en su totalidad. En paralelo, el dolor por la pérdida de Ernestina Pais sigue presente, en un caso que sacudió por completo a la opinión pública.

Con el avance de la investigación, cada nuevo dato busca arrojar luz sobre una tragedia que dejó más preguntas que respuestas. El resultado preliminar de la autopsia es, por ahora, una de las piezas centrales para comprender el desenlace de un accidente que terminó de la peor manera.