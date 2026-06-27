Horas cruciales en el Gobierno: Milei recibe en Olivios a Manuel Adorni y define el futuro del jefe de Gabinete

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El Presidente llegó al país pasadas las 6 de la mañana tras su viaje a España. Según pudo saber Infobae, el funcionario presentaría su renuncia y el mandatario estaría dispuesto a aceptarla

Javier Milei llegó al país tras su viaje a España y, según pudo saber Infobae, espera la llegada de Manuel Adorni en la Quinta de Olivos, donde le presentará su renuncia. Según pudo saber Infobae, el Presidente estaría dispuesto a aceptar su salida, tras largos meses de desgaste por la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

⁠”Esta vez es el propio Manuel que ya reconoce que está desgastado. La salida es consensuada”, dejaron trascender en el Gobierno. Ayer el propio Adorni se reunió con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, donde habrían consensuado su salida. Tras esa conversación, la hermana del mandatario habría elegido a Diego Santilli como su reemplazante, aunque resta la aprobación del Jefe de Estado.

En los últimos días la cúpula libertaria fue reorganizando la estrategia de comunicación y le fue quitando tareas al ministro coordinador, que también está siendo presionado por el Congreso, que busca su remoción a través de una moción de censura.

Quien aparece con más chances para reemplazarlo es el ministro del Interior, Diego Santilli, con buena relación con los gobernadores y con el Congreso, además de con el PRO, partido al que todavía pertenece.

Su ascenso, en este sentido, podría significar también la recomposición de las relaciones con uno de los principales aliados parlamentarios que tiene el oficialismo.

Además, “El Colo“ supo ganarse tanto la confianza de la secretaria general, Karina Milei, como del asesor presidencial, Santiago Caputo, por lo que convence a ambos sectores.

“Estaríamos de acuerdo con que fuera él, pero también si es Pablo Quirno u Horacio Marín. Con los tres estaríamos giga on board y con los tres nos llevamos bárbaro”, explicaron en el campamento del consultor político.

El titular de la cartera del Interior ya recibió días atrás la propuesta de asumir como jefe de Gabinete, pero en ese momento le pidió al mandatario y a su hermana tiempo hasta el 2 de julio para responder.

Santilli ya habría recibido una propuesta por parte de los hermanos Milei (REUTERS/Mariana Nedelcu)

“Calculo que si Adorni se va finalmente en estos días, va a tener que responder antes de lo que estaba previsto”, señaló una persona al tanto de ese ofrecimiento.

Si esto ocurre, el Ministerio del Interior quedaría en manos de Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y uno de los encargados de las negociaciones parlamentarias.

El dirigente generó una muy buena relación con Santilli durante este tiempo, trabajando a la par con él para conseguir los votos para las leyes que impulsaba la Casa Rosada.

Mientras “El Colo” conversaba con los gobernadores, Devitt trasladaba y cerraba los acuerdos con los diputados y senadores en el recinto.

Aunque todavía se estaba definiendo la nueva estructura que quedaría en la Jefatura de Gabinete, estaba prácticamente acordado que, en ese caso, desaparecerá nuevamente el Ministerio del Interior y se transformara en una Vicejefatura, como ocurrió cuando nombraron a Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y Nacho Devitt

Por otra parte, quienes conversan a diario con Santilli aseguran que el funcionario, cuando se reunió con Karina Milei, “ya había aceptado” la propuesta de reemplazar eventualmente a Adorni.

El plazo hasta el 2 de julio que había puesto para pensarlo originalmente fue antes de que, de manera sorpresiva y por razones que no quedaron claras, Adorni cancelara el informe de gestión que iba a brindar esa misma fecha.

Por otra parte, quienes conversan a diario con Santilli aseguran que el funcionario, cuando se reunió con Karina Milei, “ya había aceptado” la propuesta de reemplazar eventualmente a Adorni.

El plazo hasta el 2 de julio que había puesto para pensarlo originalmente fue antes de que, de manera sorpresiva y por razones que no quedaron claras, Adorni cancelara el informe de gestión que iba a brindar esa misma fecha.

De hecho, el último respaldo explícito por parte de Milei se dio en aquella oportunidad, cuando reposteó el mensaje que el funcionario publicó en su cuenta de X, en el que aseguró que está “a disposición“ para presentarse en el Senado cumplir con ese protocolo, “como marca la Constitución Nacional”.

La aclaración surgió en medio de otro cruce con Patricia Bullrich, que previamente había dicho en público que ella “logró que se cancelara” esa presentación, insinuando que al Poder Ejecutivo no le convenía que ocurriera.

En el entorno del actual ministro coordinador sostienen que, en realidad, son los propios legisladores los que no lo quieren escuchar y no enviaron las preguntas correspondiente, por lo que fueron ellos los que suspendieron el encuentro.

Sin embargo, las declaraciones cruzadas trajeron más malestar con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que es la representante del oficialismo más crítica de Adorni.

Por otro lado, Milei también le fue quitando tareas al funcionario para dárselas a otras personas, y nombró a Adrián Ravier como vocero y a Fabián Fernández como secretario de Prensa.

En la Casa Rosada hay una estrategia de mejorar la manera de comunicar las cosas, no solo sacando de escena al jefe de Gabinete, para que las denuncias en su contra no opaquen los logros de gestión, sino también cambiando la organización.

Es por eso que una de las órdenes que se dio, como trascendió esta semana, fue la de que todo tipo de comunicado pase primero por Ravier, para que haya más coordinación entre los Ministerios.

“Era un quilombo eso. Veremos si se puede acomodar. Más que nada porque, además, hay que retomar la iniciativa”, señaló una de las personas detrás de este plan.