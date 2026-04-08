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Irán rechaza una nueva propuesta de alto el fuego de 45 días, mientras se sigue esperando la respuesta de Estados Unidos. La agencia estatal de noticias iraní IRNA afirma que Teherán aboga por un fin definitivo de la guerra.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, rechazó una nueva propuesta de alto el fuego, mientras se acercaba el lunes la fecha límite del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

Un borrador de propuesta formulado por Egipto, Pakistán y Turquía en el que se pedía un alto el fuego de 45 días y la reapertura del estrecho de Ormuz fue enviado a Irán y Estados Unidos, según Associated Press. El objetivo es crear tiempo para negociaciones más amplias y, potencialmente, un acuerdo de paz más duradero.

La propuesta fue enviada por Pakistán a última hora de la noche del domingo tanto al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, como al enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, según dos funcionarios de Oriente Próximo citados por AP. Esperan que el plazo de 45 días proporcione tiempo suficiente para que los países entablen amplias conversaciones con el fin de alcanzar un alto el fuego permanente.

Irán fue el primero en responder a la propuesta el lunes, con el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, diciendo que la propuesta de alto el fuego es “ilógica” e inaceptable.

Trabajadores retiran escombros en el complejo de la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán que, según las autoridades iraníes, fue alcanzado a primera hora del lunes por un ataque estadounidense-israelí, en Teherán, Irán. Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.

Añadió que Estados Unidos e Israel “no tienen líneas rojas” y que Irán no puede participar en ninguna negociación bajo amenaza. El funcionario iraní añadió que la seguridad nacional de Irán es el principal factor para aceptar cualquier conversación y que Irán defiende “con todas sus fuerzas”. Washington aún no ha respondido a la propuesta de alto el fuego.

Al mismo tiempo, Trump advirtió a Irán de que se enfrentaría a ataques contra centrales eléctricas y puentes si el estrecho permanecía cerrado. En una publicación en las redes sociales cargada de improperios el domingo, Trump dijo: “Abrid el estrecho, bastardos locos, o viviréis en el infierno, sólo mirad.” El presidente estadounidense ha cambiado repetidamente sus propios plazos, apuntando a las discusiones en curso.

Teherán contraataca

Pero una y otra vez, Teherán parece rechazar las afirmaciones y amenazas de Trump. En una entrevista con AP, el ministro iraní de Cultura, Seyed Reza Salehi Amiri, calificó a Trump de “figura inestable y delirante” y dijo que los iraníes no se toman en serio sus declaraciones porque cambian a menudo.

También describió a Trump como difícil de entender para ambas partes. “Parece que Trump se ha convertido en un fenómeno que ni iraníes ni estadounidenses son capaces de analizar completamente”, añadió Salehi Amiri. “En cuanto al estrecho, está abierto al mundo, pero cerrado para los enemigos de Irán”.

Al margen de la retórica, la postura del régimen de Teherán sigue siendo firme. No dejará de luchar si no existen garantías, incluidas reparaciones financieras y garantías de que no volverá a ser atacado.

Mientras tanto, el lunes, Israel y Estados Unidos llevaron a cabo una oleada de ataques contra Irán, matando a más de 25 personas y alcanzando el yacimiento de gas natural de South Pars, según informaron los medios de comunicación estatales. Teherán respondió con disparos de misiles contra Israel y sus vecinos del Golfo, y el ejército israelí confirmó que las cuatro personas encontradas muertas en el lugar de un ataque con misiles en Haifa eran miembros de la misma familia.