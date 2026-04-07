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Esta celebridad también reveló que sufrió agresiones físicas por parte de su novia y que llegó incluso a ocultar los golpes.

El cocinero Rodrigo Cascón sorprendió al revelar uno de los capítulos más duros de su vida personal: una relación atravesada por violencia física, psicológica e infidelidades que lo marcaron durante años. Lo hizo en una entrevista

televisiva donde, además de hablar de su presente laboral, abrió una puerta a su pasado más doloroso.

La dolorosa relación que vivió Rodrigo Cascón

Invitado al programa Puro Show, el exintegrante de La Peña de Morfi recordó que el vínculo comenzó cuando era adolescente y se extendió entre los 16 y los 18 años. Sin embargo, el impacto emocional fue tal que recién pudo hablar de lo ocurrido varios años después.

Cascón relató que durante esa relación sufrió agresiones físicas y que llegó incluso a ocultar los golpes. Pero, según explicó, lo más difícil de atravesar fue la violencia psicológica, que minó su autoestima y lo llevó a naturalizar situaciones de maltrato. “Te hacen sentir que no vas a encontrar nada mejor”, resumió.

Como si eso fuera poco, el chef también reveló una traición que terminó de quebrarlo: su entonces pareja le fue infiel con dos amigos cercanos. Un episodio que, según sus propias palabras, fue devastador y difícil de superar.

En ese sentido, vinculó lo vivido con su historia familiar. Contó que en su infancia también padeció maltrato verbal por parte de su padre, lo que influyó en la forma en la que se vinculó en su juventud. Con el tiempo, y tras hacer terapia, pudo confrontar esa situación y recibir un pedido de disculpas.

Actualmente, Cascón asegura haber trabajado en sí mismo para reconstruirse emocionalmente. Sin embargo, reconoce que aquellas experiencias dejaron huellas: hoy le resulta imposible permanecer indiferente ante situaciones de abuso o injusticia.