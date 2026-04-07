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El joven nació en 1990 en un pequeño pueblo y siempre supo quién era su padre. El tribunal determinó que el rechazo sostenido le provocó daños psíquicos y truncó su sueño de ser médico.

La Justicia de la provincia de Córdoba dictó una sentencia sin precedentes. Condenó a un hombre a pagar una indemnización superior a los 100 millones de pesos a su hijo biológico por la falta de reconocimiento filiatorio voluntario.

El fallo, emitido por el Juzgado de Civil y Comercial de 9° Nominación de la ciudad de Córdoba, determinó que el demandado actuó con dolo al omitir deliberadamente su deber jurídico de padre.

Una historia marcada por el rechazo en un pueblo pequeño

El demandante nació en 1990 en una localidad del sur cordobés de menos de 3.000 habitantes. En aquel entonces, su madre tenía 14 años y su progenitor 16. A pesar de que los domicilios de ambas familias estaban a solo 200 metros y que en el pueblo la paternidad era “vox populi”, el hombre nunca lo reconoció voluntariamente.

El joven nació en 1990. (Justicia de Córdoba.)

Mientras el joven creció en un entorno de carencias económicas junto a su familia materna, su progenitor pertenecía a una familia de gran poder adquisitivo y dueña de miles de hectáreas de campo. Este contraste se hizo más evidente al compararse con sus tres medio hermanas reconocidas, quienes pudieron estudiar carreras universitarias en Córdoba asistidas económicamente por su padre.

El sueño truncado de ser médico

Uno de los puntos más sensibles del fallo es la “pérdida de chance”. El joven relató que siempre quiso ser médico, pero la falta de apoyo de su padre lo obligó a trabajar jornadas completas como empleado de comercio para subsistir, impidiéndole dedicarse al estudio.

El fallo de la Justicia de Córdoba. (Justicia de Córdoba.)

El tribunal consideró que esta omisión afectó el proyecto de vida del demandante. Actualmente, se desempeña en una perfumería en lugar de haber alcanzado un mejor desarrollo profesional.

Daños psíquicos y una “satisfacción sustitutiva”

El rechazo sostenido no solo afectó su economía, sino también su salud mental. Según las pericias, el joven padece un trastorno depresivo persistente y llegó a estar internado bajo tratamiento psiquiátrico tras encuentros traumáticos con su progenitor durante el proceso judicial.

La sentencia, firmada por el juez Guillermo Edmundo Falco desglosa la indemnización de la siguiente manera:

Incapacidad vital (pasada y futura) : más de $55 millones por las secuelas psíquicas que afectan su plenitud de vida.

: más de $55 millones por las secuelas psíquicas que afectan su plenitud de vida. Pérdida de chance : aproximadamente $29,6 millones por el truncamiento de sus oportunidades profesionales.

: aproximadamente $29,6 millones por el truncamiento de sus oportunidades profesionales. Daño moral: $16,1 millones.

El monto del daño moral se calculó en base al valor de un viaje de 15 días a Europa para dos personas, considerado por el juez como una “forma óptima de contrarrestar los padecimientos atravesados” y permitirle al joven sentirse “victorioso y compensado por tanta injusticia”.

Un deber que no puede eludirse

El fallo ratifica que el derecho a la identidad es un derecho fundamental y que todo progenitor tiene el deber de reconocer a sus hijos ante la mera sospecha del vínculo. “No puede convalidarse el incumplimiento de un deber jurídico propio trasladando sus consecuencias a una madre que asumió de forma exclusiva la responsabilidad parental”, sentenció el magistrado.