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El presidente de Estados Unidos comunicó la decisión en sus redes sociales de no atacar a Irán a minutos de que venciera el ultimátum. Desde Teherán afirmaron que las negociaciones se darán a partir del viernes.

La guerra en Medio Oriente alcanzó este martes 7 de abril de 2026 su día 39, una jornada marcada por la máxima tensión diplomática y el silencio que precede a las grandes decisiones. Tras casi seis semanas de conflicto armado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había fijado para las 20 el límite final para que el régimen iraní acepte las condiciones de un acuerdo que evite una escalada de destrucción total.

Una hora antes de que venciera el tiempo, fue el propio presidente de los Estados Unidos quien comunicó que el alto al fuego se extenderá por dos semanas tras intensas negociaciones entre la Casa Blanca y Teherán, con la mediación de Pakistán.

Lo que hay que saber

El Estrecho de Ormuz: la prioridad absoluta de Washington

El nudo gordiano de la negociación sigue siendo el Estrecho de Ormuz. Trump ha sido enfático en sus últimas comunicaciones: la prioridad irrenunciable para su administración es la liberación total y garantizada de esta vía marítima, por donde circula el flujo vital del crudo mundial.

El mandatario estadounidense busca que Irán desista de cualquier control militar sobre el paso, algo que colisiona con las recientes declaraciones de la Guardia Revolucionaria sobre un “nuevo orden regional”.

Los 10 puntos de Irán sobre la mesa de la Casa Blanca

A pesar de la firmeza de Washington, el régimen iraní —a través de la mediación de Pakistán— presentó una contraoferta de 10 puntos que el equipo de seguridad nacional de EE. UU. revisó a contrarreloj.

Exigencias de Teherán: entre los puntos clave se encuentran el levantamiento inmediato de sanciones económicas y un reconocimiento de soberanía que Trump aún no ha validado.

entre los puntos clave se encuentran el levantamiento inmediato de sanciones económicas y un reconocimiento de soberanía que Trump aún no ha validado. La postura de Trump: aunque el presidente desea el fin de la guerra, ha advertido que no aceptará “tácticas de dilación” y que, si a las 20:00 horas no hay una firma satisfactoria, procederá con la fase de ataques a infraestructura crítica.

aunque el presidente desea el fin de la guerra, ha advertido que no aceptará “tácticas de dilación” y que, si a las 20:00 horas no hay una firma satisfactoria, procederá con la fase de ataques a infraestructura crítica. Mercados en alerta: el petróleo no cede

La incertidumbre geopolítica tuvo su reflejo inmediato en las pizarras financieras. El precio del petróleo se mantiene expectante y consolidado por encima de los 110 dólares, con el crudo WTI operando cerca de los 114 dólares ante el temor de un fracaso en las negociaciones.