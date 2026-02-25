DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles un encuentro con su gabinete ampliado y legisladores en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, donde se evaluaron los avances de la gestión y se analizaron los principales desafíos de la agenda provincial.

Del encuentro participaron la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, ministros, secretarios y funcionarios de distintas áreas del gobierno.

Tras la reunión, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, precisó que se realizó un balance general “de lo que tiene que ver con el ordenamiento de las cuentas públicas en estos dos años”, y remarcó que en ese período “hemos logrado objetivamente bajar la deuda”.

En ese marco, señaló que también se dialogó sobre la obra pública y destacó “la reactivación del cien por ciento de las obras provinciales”, así como el seguimiento de proyectos estratégicos como la puesta en valor del Palacio San José y la continuidad de la obra del Hospital Bicentenario.

Asimismo, Colello mencionó los trabajos vinculados a la infraestructura vial, entre ellos las rutas provinciales 1, 2, 6, 39 y 20, además de la circunvalación de Nogoyá, “que vamos a hacer a lo largo de este año con financiamiento de organismos multilaterales”, concluyó, poniendo en valor el plan integral de mejoras para la provincia.

Por su parte, Hein se refirió al pedido del mandatario a los participantes del encuentro y sostuvo: “El mensaje del gobernador fue claro: de cercanía con el ciudadano en la gestión, hablando de frente y con comunicación efectiva respecto de los problemas, resueltos como no”. Y agregó: “Esto es fundamental en un proceso de incertidumbre y angustia, donde las personas necesitan claridad y transparencia en la gestión, y para eso estamos”.