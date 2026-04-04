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Este sábado, alrededor de las 6, personal de la Comisaría Segunda intervino en un domicilio ubicado en la intersección de calles Sargento Cabral y 53, en Concordia, tras un llamado de alerta.

Según informaron, los vecinos escucharon gritos de auxilio provenientes de una de las habitaciones donde convivía una pareja. Al acercarse, observaron salir corriendo al hombre, mientras que la mujer fue hallada tendida en el suelo, cubierta de sangre.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

La víctima fue asistida de inmediato por una unidad sanitaria y trasladada al Hospital Masvernat, donde se informó que presenta múltiples heridas de gravedad: traumatismos punzocortantes en la región occipital (derecha, central e izquierda), lesiones en la región cervical derecha, interescapular y supraescapular derecha, así como en el trapecio derecho. Además, presenta una herida cortante penetrante en el tórax (segundo espacio intercostal, línea mamilar derecha).

La paciente se encuentra en asistencia respiratoria mecánica, con pupilas hiporreactivas y diagnóstico de neumotórax derecho con débito hemático. El carácter de las lesiones fue determinado como de 35 días.

En relación al hecho, la Fiscal interviniente, Dra. Espinosa, libra Mandamiento de captura y detención para el presunto autor, pareja de la víctima, con quien convivia en el domicilio del hecho.

Tras un rápido operativo de búsqueda, personal policial logró localizar al masculino en el domicilio de su hermana, en inmediaciones de calles T. Ibáñez y Larroca, donde fue aprehendido. Asimismo, se procedió al secuestro de prendas de vestir tanto de la víctima como del detenido.