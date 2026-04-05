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El ex senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, se encamina a su primer enfrentamiento formal con la Justicia paraguaya. El próximo lunes 20 de abril, en la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción, se dará inicio a las audiencias del juicio oral por el presunto delito de “contrabando en grado de tentativa”.

Kueider, quien fuera una figura política central de la provincia, llega a esta instancia tras un año y tres meses de prisión domiciliaria, acusado de intentar ingresar USD 200 mil sin declarar a territorio paraguayo. Junto a él será juzgada Iara Guinsel, su ex secretaria y actual pareja, enfrentando ambos una pena mínima que parte de los dos años y medio de prisión.

La estrategia de la defensa: “El dinero no es mercadería”

De acuerdo a la información que trascendió sobre la estrategia legal que desplegará el ex legislador, su defensa se basará en dos argumentos principales para intentar desestimar la carátula de contrabando:

Naturaleza del efectivo: Sostendrán que el dinero no puede ser considerado una “mercadería” y, por lo tanto, no existe el delito de contrabando. No obstante, la fiscalía paraguaya mantiene la postura técnica inversa basándose en antecedentes administrativos locales.

Origen de los fondos: Afirmarán que los USD 200 mil no pertenecían a Kueider ni a Guinsel, sino que eran propiedad de inversores paraguayos en bienes raíces y que el efectivo fue entregado en Ciudad del Este momentos antes del operativo policial.

Según este relato defensivo, la pareja habría recibido el dinero el 3 de diciembre de 2024, cruzaron a cenar a Brasil y, al regresar a Paraguay por el Puente de la Amistad en la madrugada del miércoles 4, fueron interceptados con el bolso de dinero.

De San Vicente a Luque: el presente de Kueider en Asunción

Actualmente, el ex senador y su pareja cumplen el arresto domiciliario en un departamento del edificio Insignia 3, ubicado en la zona de Luque, en las afueras de la capital paraguaya. Tras pasar por otros dos complejos residenciales (Tierra Alta y un dúplex en el barrio San Vicente), se encuentran en este predio que cuenta con seguridad las 24 horas y vigilancia constante de la Comisaría 52° de la Policía Nacional.

El tiempo que Kueider lleva bajo arresto —desde enero de 2025 en dicho régimen— será computado a su favor en caso de recibir una sentencia condenatoria por parte del tribunal paraguayo.

El horizonte judicial: Concordia y Comodoro Py

La resolución en Paraguay es solo el primer capítulo de un complejo entramado legal para el dirigente entrerriano. Una vez concluido el proceso en el vecino país, se reactivará el juicio de extradición solicitado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Asimismo, la justicia local sigue de cerca sus pasos:

Justicia Federal (San Isidro): Centra su investigación en el período 2015-2019.

Justicia de Concordia: Existe un legajo abierto que analiza toda su trayectoria pública, desde que asumió como concejal de la ciudad en 1999, bajo sospechas de irregularidades en su patrimonio.Fuente: APF Digital