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El presidente aseguró que fue una de las misiones “más audaces de la historia” de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de Truth Social que las Fuerzas Armadas estadounidenses lograron rescatar al segundo piloto del F-15 estrellado dentro de Irán, en una de las operaciones de rescate “más audaces de la historia”.

“Me complace anunciarles que ahora está sano y salvo”, expresó Trump en su mensaje, en el que también destacó que el militar rescatado, a quien definió como un “valiente guerrero”, había permanecido bajo persecución de fuerzas del régimen iraní. Según detalló, el seguimiento del efectivo fue constante por parte de los altos mandos estadounidenses durante todo el operativo.

El mandatario subrayó que, bajo su dirección, se desplegó un amplio dispositivo militar para concretar el rescate. En ese sentido, afirmó que se enviaron “decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo”. Si bien el piloto sufrió heridas durante el incidente, Trump indicó que se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Esta acción se suma al rescate exitoso del primer piloto estadounidense del F-15 realizado el día anterior. Según remarcó Trump, se trata de la primera vez en la historia militar de Estados Unidos en que dos pilotos son rescatados por separado en territorio enemigo.

En su mensaje, el presidente también destacó que ambas misiones se llevaron a cabo sin registrar bajas ni heridos entre las fuerzas estadounidenses.

Atribuyó este resultado a la “superioridad aérea abrumadora sobre el espacio aéreo iraní”, lo que permitió ejecutar los operativos con eficacia y precisión. El comunicado concluyó con un llamado a la unidad nacional y un reconocimiento a las tropas involucradas.

El presidente Donald Trump.

Detalles de la operación de rescate

Según revelaron medios estadounidenses, el piloto rescatado logró evitar ser capturado por los iraníes tras escalar una montaña, desde donde envió balizas de evacuación para facilitar su localización.

A partir de ese momento, se desplegaron múltiples aeronaves que actuaron durante toda la jornada con el objetivo de asegurar una zona de evacuación, enfrentando a las fuerzas enemigas en el proceso.

La situación se volvió aún más compleja cuando, tras el contacto con el piloto por parte de miembros de las Fuerzas Especiales de EEUU, dos aviones de transporte quedaron atascados en una base remota dentro de Irán. Ante este escenario, se enviaron refuerzos para completar la extracción y se destruyeron las aeronaves abandonadas.