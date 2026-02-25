DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Es el fundador y CEO de la cadena Neumen, un centro de reposición de cubiertas, amortiguadores y lubricantes, que este año cumple 40 años.

Un empresario se volvió protagonista de una polémica al admitir que durante años el sector “estaba robando” con el precio de los neumáticos.

Se trata de Roberto Méndez, el CEO de Neumen, una cadena de servicios integrles del automotor que este año cumple 40 años y tiene más de 40 puntos de venta en el país.

La empresa que nació con un local en Avellaneda, distribuye los neumáticos Pirelli, así como los amortiguadores Monroe y Fric-Rot; lubricantes TotalEnergies, baterías Mateo y filtros MANN

“Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, reconoció Mendez en declaraciones periodísticas.

Méndez tiene larga experiencia en el rubro de los neumáticos. A finales de los ’70 y principios de los ’80, Méndez trabajó como vendedor en Cincotta, una fábrica de materiales para la reconstrucción de neumáticos.

Hacia 1986, Méndez armó un equipo de cinco vendedores. Salió a comercializar neumáticos y protectores para camiones.