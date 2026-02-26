Becas Progresar 2026: cómo inscribirse, requisitos y cuándo se cobra el beneficio
Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026 de ANSES. Conocé todos los requisitos, el paso a paso para anotarte y cuándo se cobra según DNI.
La Beca Progresar 2026 abrió su inscripción en todo el país. El programa, impulsado por la ANSES, está dirigido a jóvenes que quieran terminar la escuela, estudiar una carrera terciaria o universitaria, o capacitarse en oficios estratégicos con salida laboral.
Qué líneas de Progresar están vigentes en 2026
Actualmente, el programa se divide en tres líneas principales:
- Progresar Obligatorio
- Progresar Superior
- Progresar Trabajo
Cada una tiene requisitos específicos de edad, ingresos y situación académica.
Requisitos de Progresar Superior
Está destinada a estudiantes de nivel terciario y universitario.
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 5 años de residencia legal y DNI.
- Tener entre 17 y 24 años al iniciar la carrera.
- Hasta 30 años para estudiantes avanzados.
- Sin límite de edad para enfermería.
- Ingresos familiares que no superen tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), con excepciones por pensión no contributiva por invalidez (Ley 13.478).
- Haber finalizado el secundario sin materias pendientes.
- Estar inscripto en universidades o institutos públicos (con excepciones puntuales).
- Cumplir con el avance académico.
- Tener esquema de vacunación completo.
- Participar en actividades complementarias del programa.
Requisitos de Progresar Trabajo
- Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal.
- Tener entre 18 y 24 años, o hasta 40 años si no se cuenta con empleo formal.
- Ingresos personales menores a tres SMVM.
Requisitos de Progresar Obligatorio
- Tener entre 16 y 24 años.
- Ser argentino o extranjero con 2 años de residencia legal.
- Ingresos familiares que no superen tres SMVM.
- Mantener la condición de alumno regular.
- Cumplir con el avance académico.
- Tener vacunación completa o en curso.
- Realizar los cursos de orientación vocacional y laboral.
Paso a paso: cómo inscribirse a Becas Progresar 2026
- Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar o descargar la app Progresar+ (Android).
- Iniciar sesión con usuario y contraseña o registrarse.
- Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos.
- Seleccionar la línea correspondiente.
- Revisar la información y enviar la solicitud.
- Consultar el estado del trámite desde la web o la aplicación.
Cuándo se cobra Progresar 2026
Una vez aprobada la solicitud, el pago se realiza de manera mensual según el calendario que publica ANSES y se organiza por terminación de DNI.
El monto mensual es de $35.000. Generalmente se abona el 80% mes a mes y el 20% restante se liquida al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante acredite la regularidad y el cumplimiento de los requisitos académicos. Q
Las fechas de cobro se distribuyen durante una semana, de acuerdo con la terminación del DNI (0 y 1 el primer día, 2 y 3 el segundo, y así sucesivamente). El cronograma oficial se puede consultar en Mi ANSES o en los canales oficiales del organismo.
La inscripción ya está habilitada y quienes cumplan las condiciones pueden anotarse online para acceder al beneficio durante 2026.