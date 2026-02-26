DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026 de ANSES. Conocé todos los requisitos, el paso a paso para anotarte y cuándo se cobra según DNI.

La Beca Progresar 2026 abrió su inscripción en todo el país. El programa, impulsado por la ANSES, está dirigido a jóvenes que quieran terminar la escuela, estudiar una carrera terciaria o universitaria, o capacitarse en oficios estratégicos con salida laboral.

Qué líneas de Progresar están vigentes en 2026

Actualmente, el programa se divide en tres líneas principales:

Progresar Obligatorio

Progresar Superior

Progresar Trabajo

Cada una tiene requisitos específicos de edad, ingresos y situación académica.

Requisitos de Progresar Superior

Está destinada a estudiantes de nivel terciario y universitario.

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 5 años de residencia legal y DNI.

Tener entre 17 y 24 años al iniciar la carrera.

Hasta 30 años para estudiantes avanzados.

Sin límite de edad para enfermería.

Ingresos familiares que no superen tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), con excepciones por pensión no contributiva por invalidez (Ley 13.478).

Haber finalizado el secundario sin materias pendientes.

Estar inscripto en universidades o institutos públicos (con excepciones puntuales).

Cumplir con el avance académico.

Tener esquema de vacunación completo.

Participar en actividades complementarias del programa.

Requisitos de Progresar Trabajo

Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal.

Tener entre 18 y 24 años, o hasta 40 años si no se cuenta con empleo formal.

Ingresos personales menores a tres SMVM.

Requisitos de Progresar Obligatorio

Tener entre 16 y 24 años.

Ser argentino o extranjero con 2 años de residencia legal.

Ingresos familiares que no superen tres SMVM.

Mantener la condición de alumno regular.

Cumplir con el avance académico.

Tener vacunación completa o en curso.

Realizar los cursos de orientación vocacional y laboral.

Paso a paso: cómo inscribirse a Becas Progresar 2026

Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar o descargar la app Progresar+ (Android). Iniciar sesión con usuario y contraseña o registrarse. Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos. Seleccionar la línea correspondiente. Revisar la información y enviar la solicitud. Consultar el estado del trámite desde la web o la aplicación.

Cuándo se cobra Progresar 2026

Una vez aprobada la solicitud, el pago se realiza de manera mensual según el calendario que publica ANSES y se organiza por terminación de DNI.

El monto mensual es de $35.000. Generalmente se abona el 80% mes a mes y el 20% restante se liquida al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante acredite la regularidad y el cumplimiento de los requisitos académicos. Q

Las fechas de cobro se distribuyen durante una semana, de acuerdo con la terminación del DNI (0 y 1 el primer día, 2 y 3 el segundo, y así sucesivamente). El cronograma oficial se puede consultar en Mi ANSES o en los canales oficiales del organismo.

La inscripción ya está habilitada y quienes cumplan las condiciones pueden anotarse online para acceder al beneficio durante 2026.