ESTANCIA GRANDE CRECE: UNA NUEVA EMPRESA LLEGA Y GENERA EMPLEO LOCAL

LEBANON ABRE SUS PUERTAS Y SUMA NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LOS VECINOS* La empresa comenzará sus actividades este lunes 28 de septiembre en el kilómetro 250. Parte de su equipo de trabajo está integrado por vecinos de Estancia Grande y localidades de la zona. La llegada representa una nueva inversión y suma movimiento a la economía local. ESTANCIA GRANDE.— La localidad vuelve a dar señales de crecimiento. En los últimos tiempos, nuevas inversiones y emprendimientos comenzaron a generar mayor movimiento económico y, fundamentalmente, nuevas oportunidades laborales para los vecinos. En ese escenario, LEBANON abrirá sus puertas este lunes 28 de septiembre en el kilómetro 250, dentro del municipio de Estancia Grande. Uno de los datos que genera mayor expectativa en la comunidad es la incorporación de trabajadores de Estancia Grande y de la zona, una decisión que permite que parte de las nuevas oportunidades laborales queden en la propia región.
UNA EMPRESA QUE LLEGA Y UN PUEBLO QUE CRECE La instalación de una nueva empresa tiene un impacto que va más allá de sus propias instalaciones. Cada nuevo emprendimiento puede generar empleo, consumo, contratación de servicios y mayor circulación económica, beneficiando directa e indirectamente a distintos sectores de la comunidad. La llegada de LEBANON se suma así a un escenario en el que Estancia Grande comienza a ser observada como un lugar con condiciones para invertir, producir y desarrollar nuevos proyectos. El movimiento también refleja el trabajo conjunto de distintos sectores: trabajadores, comerciantes, productores, instituciones, empresarios y vecinos que diariamente aportan al crecimiento de la localidad.
MÁS INVERSIÓN, MÁS TRABAJO, MÁS OPORTUNIDADES Para una comunidad pequeña, la llegada de una empresa puede significar mucho más que una nueva actividad comercial o productiva. Puede representar la posibilidad de acceder a un empleo, generar nuevos ingresos para una familia y fortalecer la economía local. Con la apertura de LEBANON, Estancia Grande suma una nueva señal de crecimiento y vuelve a poner en primer plano una cuestión central para cualquier comunidad: generar oportunidades para que sus vecinos puedan trabajar y proyectar su futuro en el lugar donde viven. Estancia Grande crece. Nuevas inversiones llegan, se generan puestos de trabajo y la localidad continúa avanzando.
📍 LEBANON Apertura: lunes 28 de septiembre Ubicación: Kilómetro 250 — Estancia Grande
Otra vez el edificio "Portal Norte", financiado por la Mutual de Salto Grande (uno de los más altos de la provincia de Entre Ríos), rodeado de fuerzas de seguridad federales. Ahora por una causa de un millonario contrabando de cigarrillos #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
POSIBLE COLAPSADO DE UNA REPRESA.
ℹ️En las últimas horas defensa civil del municipio brasileño de São Marcos (Rio grande do sul) emitió un alerta de nivel «roja» por el colapso inminente de la represa de Arroio São Luiz.
📢Agregan que los residentes de la zona circundante deben prepararse para una evacuación.
*Estaremos ampliando la información
📆Hoy miércoles (23/09/26)#AnalisisLitoral, #UltimoMomento, #Urgente, #Noticias, #Argentina, #Actualidad, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Periodismo,@zero.hora @folhadespaulo @infobae, @todonoticias, @lanacion, @clarincom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
CRESTO HABLÓ DEL PJ, DE CONCORDIA Y DE LA JUSTICIA. PERO… ¿QUIÉN SE MIRA EN EL ESPEJO?
Juan Carlos “Calucho” Cresto volvió a hablar y dejó varias definiciones sobre el presente del peronismo entrerriano, los aportes partidarios, las compras del Estado, la gestión municipal de Concordia y el funcionamiento de la Justicia.
Sus planteos abren debates. Pero también abren preguntas.
Si hoy se reclama autoridad partidaria, ¿qué pasó con esa autoridad durante los años anteriores? Si se exige el cumplimiento del 10% establecido por la Carta Orgánica, ¿cuántos dirigentes lo cumplieron? Si se cuestiona que el dinero público salga de Entre Ríos, ¿cómo se manejaron las compras estatales durante las anteriores gestiones?
Y si se habla de los problemas de Concordia, ¿alcanza con señalar los últimos dos años y nueve meses cuando la ciudad arrastra dificultades estructurales desde mucho antes?
Cresto fue intendente, dirigente partidario y protagonista de varias etapas del poder político entrerriano.
Por eso sus palabras tienen peso.
Pero también tienen memoria.
Porque algunas preguntas, cuando se hacen desde el presente, pueden terminar mirando directamente hacia el pasado.
La pregunta queda abierta:
¿Cresto está señalando los problemas del presente o también está, sin proponérselo, abriendo el debate sobre las responsabilidades del pasado?
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Varios legisladores kirchneristas firmaron la iniciativa contra Cúneo, que viene de sumarse al espacio de Kicillof.#AnalisisLitoral, #BuenosAires, #CABA, #AMBA, #Interior, #Federalismo, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @clarincom, @lanacion, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @a24com, @rosariotres, @lavozcomar, @cadena3com