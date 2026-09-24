ESTANCIA GRANDE CRECE: UNA NUEVA EMPRESA LLEGA Y GENERA EMPLEO LOCAL

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LEBANON ABRE SUS PUERTAS Y SUMA NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LOS VECINOS*

La empresa comenzará sus actividades este lunes 28 de septiembre en el kilómetro 250. Parte de su equipo de trabajo está integrado por vecinos de Estancia Grande y localidades de la zona. La llegada representa una nueva inversión y suma movimiento a la economía local.

ESTANCIA GRANDE.— La localidad vuelve a dar señales de crecimiento. En los últimos tiempos, nuevas inversiones y emprendimientos comenzaron a generar mayor movimiento económico y, fundamentalmente, nuevas oportunidades laborales para los vecinos.

En ese escenario, LEBANON abrirá sus puertas este lunes 28 de septiembre en el kilómetro 250, dentro del municipio de Estancia Grande.

Uno de los datos que genera mayor expectativa en la comunidad es la incorporación de trabajadores de Estancia Grande y de la zona, una decisión que permite que parte de las nuevas oportunidades laborales queden en la propia región.

UNA EMPRESA QUE LLEGA Y UN PUEBLO QUE CRECE

La instalación de una nueva empresa tiene un impacto que va más allá de sus propias instalaciones. Cada nuevo emprendimiento puede generar empleo, consumo, contratación de servicios y mayor circulación económica, beneficiando directa e indirectamente a distintos sectores de la comunidad.

La llegada de LEBANON se suma así a un escenario en el que Estancia Grande comienza a ser observada como un lugar con condiciones para invertir, producir y desarrollar nuevos proyectos.

El movimiento también refleja el trabajo conjunto de distintos sectores: trabajadores, comerciantes, productores, instituciones, empresarios y vecinos que diariamente aportan al crecimiento de la localidad.

MÁS INVERSIÓN, MÁS TRABAJO, MÁS OPORTUNIDADES

Para una comunidad pequeña, la llegada de una empresa puede significar mucho más que una nueva actividad comercial o productiva. Puede representar la posibilidad de acceder a un empleo, generar nuevos ingresos para una familia y fortalecer la economía local.

Con la apertura de LEBANON, Estancia Grande suma una nueva señal de crecimiento y vuelve a poner en primer plano una cuestión central para cualquier comunidad: generar oportunidades para que sus vecinos puedan trabajar y proyectar su futuro en el lugar donde viven.

Estancia Grande crece. Nuevas inversiones llegan, se generan puestos de trabajo y la localidad continúa avanzando.

📍 LEBANON

Apertura: lunes 28 de septiembre

Ubicación: Kilómetro 250 — Estancia Grande