Estancia Grande incorpora una nueva ambulancia para fortalecer la atención sanitaria

Caompartir la informacion

La unidad fue gestionada personalmente por el intendente Javier Goldin ante el gobernador Rogelio Frigerio y estará destinada a brindar cobertura a los tres centros de salud de la localidad

ESTANCIA GRANDE.– El Municipio de Estancia Grande incorporó una nueva ambulancia 0 km destinada a fortalecer y ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario local. La unidad estará al servicio de los tres centros de salud que funcionan en la jurisdicción: El centro de salud municipal María Auxiliadora y los centros provinciales San José y Ofelia Tavares.

La llegada del vehículo es el resultado de una gestión impulsada directamente por el intendente Javier Goldin, quien planteó personalmente la necesidad de contar con una nueva ambulancia al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

“Yo se la pedí personalmente al gobernador”, explicó Goldin al referirse a las gestiones realizadas para conseguir la unidad.

El jefe comunal destacó además el acompañamiento recibido durante el proceso y puso especialmente en valor el respaldo de Rogelio Frigerio y Manuel Troncoso, a quienes reconoció como actores fundamentales para que el pedido pudiera transformarse en una respuesta concreta para la comunidad.

Una ambulancia para los tres centros de salud

La nueva unidad permitirá reforzar la cobertura sanitaria en todo Estancia Grande y estará disponible para atender las necesidades de los tres establecimientos de salud: María Auxiliadora, San José y Ofelia Tavares.

Goldin remarcó que el municipio también sostiene y acompaña la atención de los dos centros de salud de jurisdicción provincial, por lo que disponer de una ambulancia propia representa una herramienta fundamental para mejorar la capacidad operativa y la respuesta ante emergencias y traslados.

Equipamiento preparado para la atención y el traslado de pacientes

Se trata de una ambulancia moderna, en su interior cuenta con una camilla de traslado, silla de evacuación, equipamiento y elementos destinados a la asistencia de pacientes durante los traslados, además de un espacio especialmente acondicionado para la atención sanitaria.

La unidad presenta también sistema de iluminación de emergencia y elementos de seguridad propios de este tipo de vehículos sanitarios.

Una gestión que se transformó en una respuesta concreta

La entrega formal de las llaves estuvo a cargo del ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, en representación de la cartera sanitaria provincial.

Goldin, sin embargo, hizo hincapié en el origen de la gestión política que permitió concretar la llegada de la ambulancia a Estancia Grande:

“A nosotros nos entregó la llave el ministro de Salud Daniel Blanzaco, pero la ambulancia vino gracias a Frigerio y Troncoso”, señaló el intendente.

La incorporación de esta unidad constituye así un nuevo recurso para la atención sanitaria de los vecinos y se suma a las herramientas con las que cuenta el municipio para acompañar la prestación de servicios de salud en la localidad.

Salud: una prioridad para la gestión municipal

Para Estancia Grande, contar con una ambulancia disponible para sus tres centros de salud significa mayor capacidad de respuesta, mejores condiciones para los traslados y un refuerzo concreto para la atención de emergencias.

La gestión encabezada por Javier Goldin vuelve a poner el foco en la articulación entre el municipio y el Gobierno provincial para obtener recursos que tengan un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos.

La ambulancia ya está en Estancia Grande. El pedido fue realizado, la gestión se concretó y ahora la unidad queda al servicio de la comunidad.