Estancia Grande incorpora una nueva ambulancia para fortalecer la atención sanitaria

La unidad fue gestionada personalmente por el intendente Javier Goldin ante el gobernador Rogelio Frigerio y estará destinada a brindar cobertura a los tres centros de salud de la localidad ESTANCIA GRANDE.– El Municipio de Estancia Grande incorporó una nueva ambulancia 0 km destinada a fortalecer y ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario local. La unidad estará al servicio de los tres centros de salud que funcionan en la jurisdicción: El centro de salud municipal María Auxiliadora y los centros provinciales San José y Ofelia Tavares. La llegada del vehículo es el resultado de una gestión impulsada directamente por el intendente Javier Goldin, quien planteó personalmente la necesidad de contar con una nueva ambulancia al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. “Yo se la pedí personalmente al gobernador”, explicó Goldin al referirse a las gestiones realizadas para conseguir la unidad. El jefe comunal destacó además el acompañamiento recibido durante el proceso y puso especialmente en valor el respaldo de Rogelio Frigerio y Manuel Troncoso, a quienes reconoció como actores fundamentales para que el pedido pudiera transformarse en una respuesta concreta para la comunidad.
Una ambulancia para los tres centros de salud La nueva unidad permitirá reforzar la cobertura sanitaria en todo Estancia Grande y estará disponible para atender las necesidades de los tres establecimientos de salud: María Auxiliadora, San José y Ofelia Tavares. Goldin remarcó que el municipio también sostiene y acompaña la atención de los dos centros de salud de jurisdicción provincial, por lo que disponer de una ambulancia propia representa una herramienta fundamental para mejorar la capacidad operativa y la respuesta ante emergencias y traslados.
Equipamiento preparado para la atención y el traslado de pacientes Se trata de una ambulancia moderna, en su interior cuenta con una camilla de traslado, silla de evacuación, equipamiento y elementos destinados a la asistencia de pacientes durante los traslados, además de un espacio especialmente acondicionado para la atención sanitaria. La unidad presenta también sistema de iluminación de emergencia y elementos de seguridad propios de este tipo de vehículos sanitarios.
Una gestión que se transformó en una respuesta concreta La entrega formal de las llaves estuvo a cargo del ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, en representación de la cartera sanitaria provincial. Goldin, sin embargo, hizo hincapié en el origen de la gestión política que permitió concretar la llegada de la ambulancia a Estancia Grande: “A nosotros nos entregó la llave el ministro de Salud Daniel Blanzaco, pero la ambulancia vino gracias a Frigerio y Troncoso”, señaló el intendente. La incorporación de esta unidad constituye así un nuevo recurso para la atención sanitaria de los vecinos y se suma a las herramientas con las que cuenta el municipio para acompañar la prestación de servicios de salud en la localidad.
Salud: una prioridad para la gestión municipal Para Estancia Grande, contar con una ambulancia disponible para sus tres centros de salud significa mayor capacidad de respuesta, mejores condiciones para los traslados y un refuerzo concreto para la atención de emergencias. La gestión encabezada por Javier Goldin vuelve a poner el foco en la articulación entre el municipio y el Gobierno provincial para obtener recursos que tengan un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos. La ambulancia ya está en Estancia Grande. El pedido fue realizado, la gestión se concretó y ahora la unidad queda al servicio de la comunidad.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
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