ESTANCIA GRANDE SE PREPARA PARA CELEBRAR SUS TRADICIONES
Este domingo 17 de mayo, te invitamos a vivir una jornada única en EL “4° Festival Provincial del Gaucho Entrerriano”, un encuentro que rinde homenaje a nuestras raíces, la cultura criolla y el orgullo de ser entrerrianos.
Gastronomía tradicional, música, costumbres del campo y el espíritu gaucho se unen para compartir una celebración pensada para toda la familia, vecinos y visitantes.
Desde la Municipalidad de Estancia Grande, seguimos impulsando eventos que fortalecen la identidad local, promueven el turismo y generan espacios de encuentro para nuestra comunidad.
Plaza Juan de San Martín
12 de abril
Estancia Grande – Provincia de Entre Ríos
Te esperamos para celebrar lo nuestro, con historia, tradición y futuro.
Gestión Javier Goldin, Estancia Grande