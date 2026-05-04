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Este domingo 17 de mayo, te invitamos a vivir una jornada única en EL “4° Festival Provincial del Gaucho Entrerriano”, un encuentro que rinde homenaje a nuestras raíces, la cultura criolla y el orgullo de ser entrerrianos.

Gastronomía tradicional, música, costumbres del campo y el espíritu gaucho se unen para compartir una celebración pensada para toda la familia, vecinos y visitantes.

Desde la Municipalidad de Estancia Grande, seguimos impulsando eventos que fortalecen la identidad local, promueven el turismo y generan espacios de encuentro para nuestra comunidad.

Plaza Juan de San Martín

12 de abril

Estancia Grande – Provincia de Entre Ríos

Te esperamos para celebrar lo nuestro, con historia, tradición y futuro.

Gestión Javier Goldin, Estancia Grande