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Franco Colapinto fue el único piloto de Alpine que terminó la carrera porque Pierre Gasly protagonizó un accidente.

Franco Colapinto terminó octavo en la carrera del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y sumó puntos en el regreso de la actividad. Andrea Kimi Antonelli fue el ganador de la final, secundado por Lando Norris y Oscar Piastri.

En el arranque de la competencia fue electrizante y Leclerc capturó la punta, seguido por Antonelli y Norris. Por su parte, Colapinto esquivó un mal movimiento de Max Verstappen y luego protagonizó una maniobra al límite para aguantar a Lewis Hamilton, aunque el británico lo superó en el giro siguiente para dejarlo séptimo.

La competencia se neutralizó después de los golpes de Isack Hadjar y Pierre Gasly, quien recibió un toque de Liam Lawson. El relanzamiento trajo novedades adelante porque Norris pasó a la punta, Antonelli se acomodó segundo y Leclerc cayó al tercer puesto.

Superada la mitad de la prueba, Antonelli era el puntero, seguido por Verstappen y Norris cuando empezaron las paradas en voces. Colapinto ascendió al cuarto lugar con un ritmo sostenido y la amenaza de lluvia constante. El argentino realizó su detención y colocó neumáticos duros, volviendo a la pista en la octava ubicación.

A falta de 12 vueltas para el cierre, Antonelli marchaba adelante, pero lo tenía cerca a Norris y Leclerc lo apuntaba a Verstappen en la lucha por el tercer lugar. Colapinto giraba solo porque tenía lejos a Carlos Sainz y tampoco podía llegarle a Hamilton.

Con solvencia, Antonelli alcanzó su tercera victoria en el año, escoltado por Norris y Piastri, quien superó a Leclerc en la última vuelta. Russell y Verstappen cerraron el top cinco después de aventajar al monegasco, que tuvo problemas en su Ferrari. Hamilton llegó séptimo y Colapinto vio la bandera a cuadros en el puesto 8, sumando puntos. Los Williams de Sainz y Alex Albom completaron los diez primeros puestos.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el 24 de mayo con el Gran Premio de Canadá