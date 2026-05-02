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El representante del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, José Mouliá, visitó la planta de la empresa Jugo Genuino, ubicada en Colonia Roca, departamento Concordia, donde recorrió las instalaciones productivas y se interiorizó sobre el presente y las perspectivas de crecimiento de la firma.

Durante la visita, Mouliá fue recibido por Néstor Pérez Schait, titular de la empresa, con quien dialogó sobre el desarrollo de la producción, el posicionamiento de la marca en el mercado gastronómico y los planes de expansión tanto a nivel nacional como hacia mercados regionales.

Jugo Genuino es una pyme entrerriana que se especializa en la elaboración de jugos naturales de frutas cítricas, con un proceso productivo innovador que permite conservar las características del jugo recién exprimido —sabor, textura, color, vitaminas y minerales— sin la utilización de conservantes ni aditivos.

La empresa trabaja con frutas seleccionadas en su punto óptimo de maduración, llevando adelante un proceso integral que incluye producción, cosecha, selección y exprimido, lo que garantiza un producto de alta calidad orientado principalmente al sector gastronómico.

En este sentido, durante el encuentro se abordaron los desafíos vinculados a la industrialización y agregado de valor en origen, así como la consolidación de su presencia en el mercado interno y las posibilidades de avanzar en la exportación hacia países limítrofes.

La visita se inscribe en una agenda orientada a visibilizar la producción entrerriana en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo acciones que permitan dar a conocer el potencial productivo de la provincia y fortalecer su posicionamiento en mercados estratégicos. En este marco, se impulsan instancias de articulación con actores del sector público y privado, con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo, ampliar canales de comercialización y acompañar el crecimiento de las pymes entrerrianas.