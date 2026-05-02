Goya coronó a la nueva reina de la Fiesta Nacional del Surubí
La coronación se realizó en una multitudinaria noche en el predio Costa Surubí.
La localidad correntina de Goya coronó en la noche del viernes a Constanza Belén Medina como la reina de la 49ª Fiesta Nacional del Surubí.
La joven, representante de la Barra Pesquera Banco Nación, recibió la corona en medio de una ovación y se convirtió en la nueva embajadora de una de las celebraciones más importantes del país.
Durante la ceremonia, la banda fue colocada por el intendente de Goya, Mariano Hormaechea; la corona fue entregada por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés; la capa estuvo a cargo del presidente de la CO.MU.PE., Raúl “Bucky” González Vilas; mientras que el cetro fue otorgado por la reina saliente, Juana Estefanía Aguirre.
La flamante soberana tendrá como principal función representar a Goya y a la Fiesta Nacional del Surubí en distintos eventos provinciales, nacionales e institucionales.
Princesas y cuadro de honor
El cuadro de honor de esta edición se completó con:
- Primera Princesa: Lucía Estefanía Gómez, representante de la Barra Pesquera Surubí Yapú.
- Segunda Princesa: Paulina Fischer, representante de la Barra Pesquera del Club Huracán.
Ambas acompañarán a la reina en las actividades protocolares y de promoción.
Una gala con fuerte participación
La elección contó con 12 postulantes, representantes de distintas barras pesqueras e instituciones. Las candidatas realizaron dos pasadas, una en vestimenta casual y otra en vestido de noche, ante el jurado y el público.
La noche también tuvo la presencia de reinas e invitadas de distintas fiestas nacionales, reforzando el carácter federal del evento.