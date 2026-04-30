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La comunidad podrá brindar opiniones y sugerencias sobre la organización y regulación de actividades recreativas, turísticas y educativas habilitadas dentro del Parque Natural Provincial, tanto para promover su disfrute como para garantizar la conservación del ecosistema.

La Consulta Pública estará abierta hasta el 11 de mayo y en rigor es sobre el Plan de Uso Público del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, un área protegida creada en 2023 conformada por 15 islas y su entorno natural; en jurisdicción de Colonia Elía. Para elaborar el Plan de Uso Público se coordinaron varias instancias participativas previas a la Consulta en curso. Para confeccionarlo, se realizaron diagnósticos para recolectar información e identificar oportunidades y expectativas; y se organizaron dos talleres participativos en Colonia Elía y Concepción del Uruguay, a los que asistieron más de 140 vecinos, entre ellos docentes, especialistas, proveedores de servicios turísticos y emprendedores, quienes aportaron sus visiones y compartieron sus opiniones sobre las actividades recreativas, turísticas y educativas que esperaban realizar en el parque.

Los interesados en brindar comentarios, aportes y sugerencias podrán hacerlo en un formulario online publicado junto al documento del Plan, en los sitios web del Gobierno de Entre Ríos y de la Municipalidad de Colonia Elía. También se dispondrán de copias impresas en la oficina de la Secretaría de Ambiente en la ciudad de Concepción del Uruguay, ubicada en Supremo Entrerriano 108; y en la Municipalidad de Colonia Elía, emplazada sobre la Avenida Mitre.

Finalizada la instancia de consulta, se realizará una audiencia pública para presentar el plan y los aportes relevados. La misma tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples de Colonia Elía, ubicado en la esquina de Calle N°10 y Calle N°7, el viernes 15 de mayo a las 16; con inscripción previa. Es convocado por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos; la Coordinación del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay; y la Municipalidad de Colonia Elía como representantes de la Comisión Ejecutiva de manejo del área protegida. Asimismo, participan las organizaciones WCS Argentina y Banco de Bosques, como integrantes de su comisión asesora local.

Para brindar su opinión, expectativas o consultas sobre el borrador de Plan de Uso Público del parque, ingresar en https://portal.entrerios.gov.ar/desarrolloeconomico/ambiente/inicio