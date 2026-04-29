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El gabinete de Francisco Azcué atraviesa una reconfiguración profunda en un momento que podría definirse como el más crítico desde el inicio de su gestión. En la ciudad de Concordia, los movimientos de piezas dentro del Ejecutivo municipal no son solo una cuestión de nombres, sino una respuesta política a una realidad social que no da tregua. Sin embargo, surge una duda razonable entre los analistas y la ciudadanía: ¿estamos ante una renovación real o ante una simple redistribución de responsabilidades entre figuras que ya han tenido su oportunidad?

Un ajuste interno con sabor a poco

La decisión del intendente de retocar el gabinete de Francisco Azcué parece inscribirse en una lógica de ajustes internos ya conocidos. Lejos de despejar los interrogantes sobre el rumbo de la ciudad, estos cambios podrían profundizarlos. Lo más llamativo de la reorganización es la inclusión de figuras que ya han transitado áreas sensibles de la administración sin lograr, hasta el momento, revertir los indicadores negativos que mantienen a la ciudad en una posición alarmante.

La estrategia se percibe más como una búsqueda de oxígeno político que como un giro sustancial en el modelo de gestión. En política, cuando los resultados no acompañan, el cambio de nombres suele ser el primer recurso, pero en Concordia el margen de error se ha reducido al mínimo.

La deuda social como eje central

Cualquier intento de reordenamiento en el gabinete de Francisco Azcué choca inevitablemente con un dato estructural insoslayable: una pobreza instalada de carácter dramático. Concordia sigue ubicada como la ciudad con mayores niveles de pobreza de la Argentina, un estigma que ya no solo interpela a las gestiones pasadas, sino que comienza a comprometer seriamente a la administración actual.

La falta de resultados visibles tiende a colocar a la gestión de Azcué en un plano de responsabilidad que la próxima a aquellos gobiernos anteriores que, por acción u omisión, contribuirán al deterioro profundo de la comunidad. En este contexto, la renovación de funcionarios deja de ser un trámite administrativo para convertirse en una exigencia ética y social.

Los nombres propios de la reestructuración

Dentro del nuevo esquema del gabinete de Francisco Azcué , se destacan varios movimientos clave:

Desarrollo Humano y Productivo: Uno de los cambios más comentados es el de Sebastián Arístide , quien deja Desarrollo Humano para asumir en Desarrollo Productivo. El lugar que deja vacante en Desarrollo Humano será ocupado por Carlos Gatto .

Uno de los cambios más comentados es el de , quien deja Desarrollo Humano para asumir en Desarrollo Productivo. El lugar que deja vacante en Desarrollo Humano será ocupado por . Servicios Públicos: El arquitecto Alejandro López se aleja de la Secretaría de Servicios Públicos para incorporarse al IAPV, dejando el área de manera interina bajo la conducción de Oscar Ramírez .

El arquitecto se aleja de la Secretaría de Servicios Públicos para incorporarse al IAPV, dejando el área de manera interina bajo la conducción de . Estrategia y Logística: Federico Schattenhofer , tras dejar su cargo ejecutivo, continuará vinculado a la gestión como asesor en proyectos estratégicos, con el foco puesto en el Puerto de Barcazas de Benito Legerén y la zona logística.

, tras dejar su cargo ejecutivo, continuará vinculado a la gestión como asesor en proyectos estratégicos, con el foco puesto en el Puerto de Barcazas de Benito Legerén y la zona logística. Turismo y Discapacidad: Se suman a la gestión Belén Schauvinhold en la Subsecretaría de Turismo y Florencia Weiss como directora de Discapacidad.

Se suman a la gestión en la Subsecretaría de Turismo y como directora de Discapacidad. Aeropuerto: La conducción interna del Ente de Desarrollo Aerocomercial quedará bajo la órbita del Dr. Facundo Spinelli .

Conclusión: La eficacia como única vara

El desafío que enfrenta hoy el gabinete de Francisco Azcué ya no pasa por reordenar organigramas, sino por alterar resultados. Los márgenes políticos se estrechan y cada cambio adquiere un peso específico mayor. En un tramo donde las oportunidades para corregir el rumbo no abundan, lo que se presenta como renovación debe demostrar eficacia inmediata.

Cuando la realidad es tan persistente como la que vive Concordia, los cambios dejan de medirse por su buena intención. En el terreno donde los diagnósticos sobran pero las soluciones escasean, la gestión municipal ya no tiene margen para seguir ensayando. La sociedad concordiense espera que este nuevo esquema sea, finalmente, el que logre iniciar el camino de la recuperación.