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Estancia Grande. — La localidad da un paso clave en materia de infraestructura y conectividad con el inicio de la construcción de su nueva terminal de ómnibus, una obra largamente esperada por la comunidad y que comienza a hacerse realidad bajo la actual gestión municipal encabezada por el intendente Javier Goldin.

Los trabajos ya se encuentran en plena ejecución y se desarrollan a la altura del kilómetro 246 de la Autovía Gervasio Artigas, un emplazamiento estratégico que permitirá optimizar el acceso al transporte público y fortalecer la integración de Estancia Grande con otras localidades de la región.



Este proyecto no solo mejorará la calidad del servicio para los usuarios habituales, sino que también representa un avance significativo en términos de ordenamiento urbano, seguridad vial y desarrollo turístico, facilitando la llegada de visitantes y potenciando la economía local.

Desde el municipio destacaron que la obra forma parte de una visión integral orientada a consolidar el crecimiento de la localidad, apostando a infraestructura moderna y funcional que responda a las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

Con este nuevo hito, Estancia Grande reafirma su rumbo de progreso y desarrollo, consolidando su identidad bajo un mensaje que ya es emblema: “Estancia… Late a lo Grande”.