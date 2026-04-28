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El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio afirman que la última propuesta de paz de Irán es inaceptable porque no incluye disposiciones que impidan a Teherán obtener un arma nuclear.

Trump afirma que Irán se encuentra en “estado de colapso”.

El presidente Donald Trump declaró el martes que Irán se encuentra en un “estado de colapso”.

Trump hizo esta declaración en una publicación en su cuenta de Truth Social, diciendo que Teherán ha instado a Estados Unidos a poner fin al bloqueo de los puertos iraníes.

“Irán nos acaba de informar que se encuentra en un ‘estado de colapso’. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!)”, escribió Trump.

Hezbolá lanza drones explosivos contra las FDI mientras se mantiene el alto el fuego entre Líbano e Israel.

Hezbolá lanzó varios drones explosivos contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, según informaron el martes las Fuerzas de Defensa de Israel.

El incidente se produce en medio de un frágil alto el fuego entre Israel y Líbano que ha sido condenado por Hezbolá.

“Hace poco, la organización terrorista Hezbolá lanzó varios drones explosivos que detonaron cerca de soldados de las FDI que operaban en el sur del Líbano, al sur de la Línea de Defensa Avanzada. No se reportaron heridos”, informó la FDI en un comunicado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) añadieron que dispararon misiles interceptores contra otro “objetivo aéreo sospechoso” en la zona.