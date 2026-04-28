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La crisis de seguridad en Buenos Aires: Una deuda que no admite más excusas

Axel Kicillof la inseguridad en la provincia de Buenos Aires dejó de ser una preocupación para convertirse en una crisis estructural que atraviesa la vida cotidiana de millones de personas. No se trata de percepciones ni de relatos amplificados: se trata de hechos concretos, repetidos, dolorosos. Y frente a esa realidad, la responsabilidad política no puede diluirse ni relativizarse.

Axel Kicillof y la responsabilidad de garantizar la paz social

El gobernador Axel Kicillof es, por mandato constitucional y por responsabilidad institucional, el principal encargado de garantizar la seguridad en la provincia más grande y compleja del país. Sin embargo, su gestión ha mostrado serias limitaciones para enfrentar un problema que no admite excusas ni diagnósticos eternos sin resultados visibles.

Mientras los delitos violentos siguen acumulándose y las víctimas se multiplican, el discurso oficial ha tendido más a explicar el fenómeno que a resolverlo. Se insiste en factores estructurales, en desigualdades históricas y en análisis sociológicos que, si bien pueden aportar contexto, no alcanzan cuando lo urgente es proteger la vida de los ciudadanos.

“La seguridad no puede ser solo materia de debate académico: es una demanda concreta, inmediata y legítima.”

El peligro de deslegitimar el reclamo ciudadano

Resulta especialmente preocupante la tendencia a deslegitimar las críticas, sugiriendo que el reclamo por mayor seguridad responde a intereses políticos oa intentos de “sacar ventaja”. Ese enfoque no solo es injusto con las víctimas, sino que además erosiona la confianza pública en las instituciones.

La ciudadanía no reclama por especulación: reclama porque tiene miedo, porque siente que el Estado no está cumpliendo una de sus funciones esenciales. Gobernar implica hacerse cargo. No alcanza con señalar herencias ni con cuestionar a la oposición o al gobierno nacional. La provincia de Buenos Aires necesita decisiones firmes, una conducción clara de las fuerzas de seguridad y resultados medibles.

¿Resignación o temor?: El silencio de los bonaerenses

En este contexto, surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué muchos bonaerenses no se animan a reclamar con más firmeza frente a lo que perciben como inacción? ¿Es resignación, temor, descreimiento en la política o la sensación de que nada va a cambiar? Interpelar a la dirigencia es un derecho básico en una democracia, y también una herramienta fundamental para exigir respuestas.

Un contexto que no da tregua

En los últimos meses, los indicadores de criminalidad en el conurbano y el interior provincial han mostrado un recrudecimiento de la violencia. Los asaltos en paradas de colectivos y las entraderas ya no son hechos aislados, sino un patrón que altera la economía y la salud mental de los bonaerenses. Frente a este panorama, la inversión en equipamiento es necesaria, pero la presencia policial estratégica y la conducción política son las únicas herramientas capaces de revertir la tendencia.

Un balance basado en resultados, no en intenciones.

La discusión sobre modelos —más duros o más integrales— es válida, pero pierde sentido cuando la realidad desborda cualquier marco teórico. Lo que está en juego no es una disputa ideológica, sino la vida de las personas.

La historia juzga a los gobiernos no por sus intenciones, sino por sus resultados. Y en materia de seguridad, los resultados hoy están muy lejos de lo que la sociedad bonaerense necesita y merece.

Análisis Litoral