ESTANCIA GRANDE SIGUE CRECIENDO: MÁS CONECTIVIDAD Y UNA TRANSFORMACIÓN HISTÓRICA PARA LA COMUNIDAD

Con internet, televisión digital y una importante inversión en infraestructura y servicios, la gestión del intendente Javier Goldin continúa impulsando el desarrollo de todo el municipio.

Estancia Grande atraviesa uno de los procesos de transformación más importantes de las últimas décadas. Luego de muchos años marcados por la desidia, el abandono y la falta de respuestas a las necesidades de los vecinos, el municipio vive hoy una etapa de crecimiento sostenido, con obras, servicios y políticas públicas que mejoran la calidad de vida de toda la comunidad.

Uno de los avances más significativos es la expansión de la conectividad. Gracias a las gestiones impulsadas por el intendente Javier Goldin, los vecinos de Estancia Grande y Yuquerí Chico ya cuentan con acceso al servicio de Internet y Televisión Digital, mientras que próximamente este beneficio llegará también a la localidad de Calabacilla.

La incorporación de estos servicios representa mucho más que una mejora tecnológica: significa nuevas oportunidades para estudiar, trabajar, emprender, comunicarse y acceder a la información, reduciendo la brecha digital y promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los habitantes.

Como parte de este proceso de modernización, la Municipalidad anunció además que en poco tiempo las plazas públicas dispondrán de Wi-Fi gratuito, permitiendo que niños, jóvenes y adultos puedan conectarse libremente en los espacios públicos del municipio.

Desde el Gobierno de Estancia Grande destacaron y agradecieron el compromiso de la empresa Nueva Red, que con esfuerzo y dedicación continúa ampliando la cobertura del servicio para llegar a cada vez más familias.

Un municipio que volvió a tener un Estado presente

La conectividad es solo una muestra del profundo cambio que vive Estancia Grande. En pocos años, la gestión de Javier Goldin logró concretar obras y servicios históricos que durante mucho tiempo parecían imposibles para la comunidad.

Entre las principales acciones se destacan:

• Servicio de colectivo gratuito para los vecinos.

• Instalación del cajero automático.

• Creación del Centro de Jubilados.

• Recuperación y puesta en valor de las plazas públicas.

• Construcción de la Sala Velatoria Municipal.

• Nuevas veredas y mejoras urbanas.

• Recuperación y mantenimiento permanente de caminos rurales.

• Incorporación de maquinaria 0 kilómetro para fortalecer los servicios municipales.

• Modernización del sistema de iluminación pública.

• Ampliación de las redes de agua potable.

• Un Centro de Salud modelo, con mejores prestaciones para toda la comunidad.

• Incorporación de una ambulancia de alta complejidad para brindar respuestas más rápidas y eficientes ante emergencias.

• Y una importante cantidad de obras y gestiones que continúan ejecutándose en beneficio de todos los vecinos.

“Hoy tenemos un municipio presente, que escucha, gestiona y trabaja todos los días para resolver los problemas de la gente. Cada obra, cada servicio y cada gestión tienen un único objetivo: mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y construir un futuro con más oportunidades para todos”, destacan desde el Gobierno Municipal.



Con planificación, compromiso y una administración cercana a la comunidad, Estancia Grande continúa consolidando un modelo de desarrollo que pone a los vecinos en el centro de cada decisión.

Estancia Grande late a lo grande.

Gobierno de Estancia Grande

Gestión Javier Goldin