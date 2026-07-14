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Apuntan a jerarquizar el destino turístico con proyectos que respeten el ambiente y la recreación

Impulsan concursos de arquitectura para transformar el lago Salto Grande

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Codesal y el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos firmaron un convenio para impulsar concursos de ideas y anteproyectos destinados a planificar nuevas obras de infraestructura turística en el perilago de Salto Grande

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande y la Regional Noreste del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos firmaron un convenio marco de colaboración. El acuerdo apunta a la planificación y desarrollo de infraestructura turística mediante concursos de ideas y anteproyectos que garanticen la sostenibilidad, la transparencia y la calidad técnica en las intervenciones del perilago. 

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El acuerdo fue suscripto por el presidente de Codesal, Eduardo Horacio Cristina, junto al arquitecto Gastón Grantón y por la presidenta de la Regional Noreste del Caper, la arquitecta Soledad Popelka, quien estuvo acompañada por el tesorero de la institución, el arquitecto Gonzalo Noir y por el prosecretario de la junta ejecutiva del Colegio, el arquitecto Santiago David. La iniciativa propone establecer un marco de cooperación mutua que ponga en valor el área del lago Salto Grande mediante herramientas de diseño profesional.

Corazón turístico de la región

Al respecto, Cristina señaló que “queremos que el desarrollo del lago se haga con planificación, con calidad y con la mirada de los mejores profesionales de Entre Ríos. Este convenio nos permite abrir el juego a las ideas, a través de concursos que garanticen transparencia y excelencia en cada intervención”. El funcionario agregó que el lago Salto Grande es el corazón turístico de la región y merece inversiones pensadas a largo plazo con el respaldo de equipos técnicos especializados. 

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Por su parte, la arquitecta Popelka sostuvo que “los concursos de arquitectura son la herramienta más transparente y democrática para seleccionar las mejores propuestas. Es una oportunidad para que desde nuestra profesión podamos aportar soluciones innovadoras, sostenibles y adaptadas a las necesidades reales del territorio”.

La titular de la regional del Caper celebró la articulación con el Estado y remarcó que el trabajo conjunto con instituciones profesionales fortalece la planificación de las ciudades y los espacios públicos.

Para Codesal, organismo que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, esta decisión de gestión apunta a jerarquizar el destino turístico con proyectos que respeten el ambiente y mejoren la experiencia recreativa de los concordienses y de los turistas. La convocatoria a profesionales de toda la provincia fomentará la diversidad de propuestas y asegurará que los procesos de evaluación técnica seleccionen las alternativas más adecuadas para la zona.

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