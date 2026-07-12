Encuesta del Centro de Comercio: Casi el 74 % de los empresarios pide bajar impuestos

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El Centro de Comercio de Concordia publicó este fin de semana la primera encuesta de 2026, centrada en “expectativas, intercambio con uruguayos, conflictividad laboral, seguridad, comercio online”, entre otros datos relevados.

Se trata de un relevamiento ideado para efectuar un seguimiento del estado de situación y perspectivas de los sectores representados de la entidad, a través del desarrollo de encuestas periódicas.

La encuesta conocida este sábado tiene como período eje los primeros seis meses de 2026, ha sido realizada de forma online, con una muestra de 115 participantes de los sectores comercial, industrial y de servicios, un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95%.

Empresas participantes

Las empresas encuestadas se representan por las siguientes actividades: Comercio minorista 38,3%, Servicios profesionales 18,3%, Gastronomía 13%, Industria 9,6%, Turismo 5,2%, Construcción 4,3%, Comercio mayorista 3,5%, Agropecuario 2,6%, Transporte 2,6% y Otros 2,6%.

El 80,9% de dichas empresas tienen una antigüedad mayor a 10 años, el 12,2% de 2 a 4 años, el 6,1% de 1 a 3 años y el 0,9% menos de 1 año.

Actividad

El 60% define la condición actual de las operaciones de su empresa como “parcialmente activa”, el 33% “completamente activa”, mientras que el 7% restante manifiesta que su empresa está “sin actividad”.

En cuanto al estado de sus ventas/operaciones comerciales, respecto al primer semestre de 2025, el 69,6% afirma tener caída en sus ventas: el 42,6% una caída de entre el 1 y el 25%, el 15,7% que su caída fue de entre el 26 y 50% y el 11,3% registra una caída de más del 50%. Entre los consultados un 13,9% declara haber tenido una mejora en sus ventas: un 9,6% afirma haber aumentado de entre el 1 y el 25% y el 4,3% respondió que su aumento fue de entre un 26 y 50% respecto al mismo período de 2024. El 16,5% afirma tener el mismo nivel de ventas del primer semestre del 2025.

Consultados respecto de cómo califica la situación actual de su negocio, el 48,7% la califica como “regular”, el 24,3% “buena”, 21,7% “mala”, 4,3% “muy mala” y apenas el 0,9% “muy buena”.

Respecto de cómo evolucionó la rentabilidad de su negocio en el último año, el 68,7% afirma que empeoró: el 43,5% afirma que “empeoró algo” y el 25,2% que “empeoró mucho”. El 22,6% afirma que se mantuvo igual y un 8,7% que “mejoró algo”.

Intercambio y venta electrónica

A la consulta sobre qué incidencia tiene en su actividad el intercambio con uruguayos, el 64,3% afirma que es nula, el 29,6% baja y positiva, el 4,3% baja y negativa y el 1,7% alta y positiva.

Respecto de la venta online, y su incidencia en el total de operaciones comerciales, el 58,3% de los encuestados afirma estar operando en línea: el 34,8% dice que su incidencia es de entre el 1 y el 25%, el 8,7% que las mismas representan entre el 26 y el 50%, un 8,7% entre el 51 y el 75% del total de operaciones y un 6,1% más de un 76% y hasta el 100%. Un 41,7% aún no realiza operaciones en línea.

Endeudamiento

En cuanto al pago de impuestos y tasas correspondientes al período enero/junio de este año, el 50,4% respondió por el pago íntegro de los mismos, el 40% de los encuestados sólo los ha abonado parcialmente y el 9,6% admitió no haber pagado los mismos.

Respecto del arrastre de deudas por impuestos o tasas del 2025, el 67,8% respondió por la negativa, mientras que el 32,2% restante afirma tener deudas pendientes.

Financiamiento e inversiones

A la consulta de si pudo acceder a alguna línea de crédito bancario en el último año, las respuestas fueron: el 21,7% accedió sin problemas a una línea crediticia, el 13% accedió con dificultades, el 11,3% lo intentó, pero fue rechazado, el 30,4% no lo intentó aunque lo necesita y el 13,5% restante no lo necesita.

Respecto de si realizó inversiones en su negocio durante los últimos 12 meses, el 58,2% afirma haberlas hecho: un 33,9% inversiones menores y el 24,3% inversiones importantes. Un 34,8% afirma haber postergado inversiones y un 7% considera que no era necesario realizarlas en su negocio.

Seguridad ciudadana

Acerca de la consulta sobre si ha sufrido hechos de inseguridad en su establecimiento durante el transcurso de este año, el 91,3% de los encuestados ha respondido que no y el 8,7% restante que sí.

Respecto del análisis de la situación de la seguridad por parte de los encuestados, el 53% afirma que es “regular”, 39,1% que la misma es “buena” y sólo el 7,8% responde que la situación es “mala”.

Situación laboral

Consultadas aquellas empresas que tienen personal, respecto a la conflictividad registrada en el año 2025, el 71,5% ha respondido que no ha tenido conflictos laborales mientras que el 28,4% restante ha respondido afirmativamente.

Respecto a la misma pregunta, pero para los seis meses iniciales de 2026, el 85,2% ha respondido que no ha tenido conflictos laborales, mientras que el restante 14,8% si los ha sufrido.

Competitividad

Respecto de cuál es actualmente el principal problema que enfrenta su negocio, las respuestas fueron:

49,6% Caída de ventas

15,6% Competencia informal y/o desleal

11,3% Presión impositiva

9,5% Costos laborales

4,3% Dificultad para encontrar personal calificado

3,5% Falta de financiamiento

1,8% Costo de la energía

1,8% Inflación

2,7% Otros

Ante la consulta acerca de qué propondría para mejorar la competitividad de las pymes, las respuestas fueron (en orden de elección, los porcentajes son sobre el total de encuestados):

1- Reducir la presión fiscal (73,9%)

2- Ayudas a la inversión (33,9%)

3- Flexibilizar las relaciones laborales (33%)

4- Reducir la complejidad de la normativa fiscal y contable (31,3%)

5- Sistema bancario especializado en financiar pymes (23,5%)

7- Facilitar la formación y el asesoramiento a empresas (10,4%)

8- Mayor vinculación entre sector público, empresas y universidades (10,4%)

9- Facilitar procesos de integración y cooperación entre empresas (9,6%)

9- Fomento a la transformación digital en pymes (8,7%)

10- Mayor difusión de ayudas o servicios públicos a pymes (8,7%)

11- Reducir trámites para crear empresas (6,1%)

12- Incentivos para acceder a mercados internacionales (5,2%)

Energía

Ante la consulta acerca de cómo es la incidencia del costo de la energía eléctrica en su actividad, el 64,3% respondió que es “alta” mientras el 35,7% restante “baja”.

Expectativas

Respecto de las expectativas de inversión, el 52,1% considera hacer inversiones: el 27,8% inversiones pequeñas, 19,2% moderadas y 5,2% importantes. El 29,6% no realizará inversiones y el 18,3% aún no lo sabe.

Al momento de consultar en qué áreas principalmente planea invertir, las respuestas fueron:

27,7% Infraestructura

26,5% Equipamiento

12% Tecnología

12% Marketing

6% Tienda online

6% Vehiculos

2,3% Energias renovables

1,2% Apertura nuevas sucursales

1,2% Capacitación

3,6% Otros

Por el lado del escenario más probable para la plantilla de personal de cara a los próximos meses, el 63,5% respondió que no tendrá cambios, el 27,8% que reducirá personal y un 8,7% que aumentará su plantilla.

A la consulta de cómo imagina la economía del país durante los próximos 12 meses, el 41,7% responde “igual”, el 33,9% “mejor”, un 12,2% “peor”, 9,6% “mucho peor” y “mucho mejor” un 2,6%.

Consultados de cómo imaginan la economía de Concordia durante los próximos 12 meses, el 44,3% responde “igual”, el 27% “peor”, un 20,9% “mejor” y “mucho peor” un 7,8%.

Finalmente, a la consulta de cómo imagina la situación de su negocio durante los próximos 12 meses, el 43,5% responde “igual”, el 27% “mejor”, un 20% “peor”, 5,2% “mucho mejor” y “mucho peor” un 4,3%.

Fuente: Centro de Comercio Concordia