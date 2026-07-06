Estancia Grande fortalece a su personal: entregó ropa de trabajo, cumplió con el pago de sueldos y aguinaldo y genera expectativas por una nueva mejora salarial

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El Municipio entregó ropa de trabajo, cumplió con el pago de sueldos y aguinaldo y anticipó que continuará trabajando para preservar el poder adquisitivo de los empleados.

ESTANCIA GRANDE. El Municipio de Estancia Grande llevó adelante una nueva entrega de indumentaria de trabajo destinada al personal de las distintas áreas, en el marco de una política orientada a mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales y brindarles las herramientas necesarias para el desarrollo de sus tareas.

La entrega alcanzó a trabajadores de planta permanente, contratados y funcionarios que desempeñan funciones tanto en la vía pública como en las dependencias municipales.

Durante la actividad, el presidente municipal, Javier Goldin, destacó la importancia de acompañar al personal con acciones concretas que mejoren su labor cotidiana.

“Cada trabajador municipal cumple un rol fundamental para que Estancia Grande siga creciendo. Por eso creemos que es nuestra responsabilidad brindarles la indumentaria y los elementos necesarios para que puedan desempeñar sus tareas en las mejores condiciones posibles”, expresó Goldin.

En materia económica, el municipio también cumplió con el cronograma previsto para el pago de las obligaciones salariales. El medio aguinaldo fue abonado el 17 de junio y, posteriormente, el 1 de julio se acreditaron los haberes correspondientes al mes de junio para la totalidad del personal municipal.

Para el intendente, mantener al día los salarios constituye uno de los principales compromisos de la gestión.

“Administrar con responsabilidad nos permite cumplir en tiempo y forma con nuestros trabajadores. Sabemos el esfuerzo que realiza cada familia y entendemos que el salario debe estar entre las prioridades de cualquier gestión”, afirmó.

Expectativa por una nueva actualización salarial

Con los salarios y el aguinaldo ya depositados, la atención de los empleados municipales se concentra ahora en la próxima negociación paritaria.

En ese sentido, Goldin señaló que la administración continuará dialogando con responsabilidad para encontrar las mejores alternativas.

“Nuestra voluntad siempre será trabajar para que los salarios no pierdan frente a la inflación. En los últimos meses pudimos otorgar incrementos que acompañaron e incluso superaron los índices oficiales, y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para sostener esa política, siempre con una administración ordenada y responsable de los recursos públicos”, sostuvo.

Desde el municipio remarcaron que estas acciones reflejan una gestión que busca combinar equilibrio financiero, cumplimiento de los compromisos asumidos y una permanente inversión en el capital humano, entendiendo que los trabajadores municipales son un pilar esencial para garantizar los servicios que recibe diariamente la comunidad de Estancia Grande.