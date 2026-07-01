Concordia: Allanaron al prestamista Javier Ábalo luego de que un cliente denunciara haber sido amenazado

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El personal de la División Investigaciones llevó adelante en la tarde de este miércoles 1 de julio, dos allanamientos en el marco de una causa por presuntas amenazas que tiene como principal investigado a Rubén Javier Ábalo, un conocido prestamista de Concordia.

Las medidas fueron solicitadas por la fiscal Julia Rivoira y autorizadas por el Juzgado de Garantías, luego de que un hombre denunciara haber sido amenazado por Ábalo.

De acuerdo con la investigación, el conflicto se habría originado a raíz de una operación de préstamo de dinero. El denunciante sostuvo que ya había cancelado la deuda, aunque Ábalo consideraba que aún restaban sumas pendientes y, en ese contexto, se habrían producido las amenazas que dieron origen a la causa.

En ese marco, el personal de la División Investigaciones a cargo del comisario Miguel Martina allanó la vivienda de Ábalo, ubicada en calle Doctor del Cerro y Villaguay, en el barrio San Martín. En forma simultánea, también se realizó un procedimiento en una financiera perteneciente a un socio del investigado, ubicada en la misma zona.

En ese marco, el personal de la División Investigaciones a cargo del comisario Miguel Martina allanó la vivienda de Ábalo, ubicada en calle Doctor del Cerro y Villaguay, en el barrio San Martín. En forma simultánea, también se realizó un procedimiento en una financiera perteneciente a un socio del investigado, ubicada en la misma zona.

Concordia Policiales