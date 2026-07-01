Frigerio desafió a la oposición: “Que la Legislatura investigue quién endeudó la provincia y dónde fue la plata”

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El gobernador Rogelio Frigerio respondió a las críticas de dirigentes de la oposición sobre el endeudamiento de Entre Ríos y los desafió a acompañar la creación de una comisión legislativa que investigue el origen, el destino y las condiciones de la deuda contraída durante las gestiones anteriores.

En una entrevista radial, sostuvo que recibió una provincia fuertemente endeudada y cuestionó que quienes gobernaron durante dos décadas intenten responsabilizar a la actual gestión. “Yo propuse una ley para que la Legislatura cree una comisión que investigue la deuda. ¿Usted cree que si yo propongo eso es porque creo que el que endeudó a la provincia fui yo y no los que me antecedieron?”, planteó.

El mandatario afirmó que la discusión no debe centrarse únicamente en el monto de la deuda, sino en qué se hizo con esos recursos. “Nosotros encontramos una provincia endeudada y con una deuda que nadie sabe dónde fue. Porque si esa deuda se hubiera traducido en rutas nuevas, escuelas nuevas u hospitales de última generación es una cosa. Ahora, si no sabemos a dónde fue la plata, es otra cosa completamente distinta”.

Frigerio sostuvo que endeudarse no constituye un problema en sí mismo, sino que depende del destino de esos fondos y de las condiciones en que se obtiene el financiamiento. “Es como una familia que toma un crédito para comprar una casa. Si puede pagarlo y mejora su patrimonio, es una buena deuda. Con el Estado ocurre exactamente lo mismo”, explicó.

También rechazó las afirmaciones de quienes sostienen que el endeudamiento provincial aumentó durante su gestión y aseguró que utilizan comparaciones nominales que omiten el impacto de la inflación para construir un relato político. “Nosotros estamos bajando la deuda. Hoy representa mucho menos, en relación con los ingresos y con el producto de la provincia, que cuando asumimos”.

En ese sentido, insistió en que la mejor forma de cerrar la discusión es mediante una investigación institucional. “Que lo diga la Legislatura, así no hay ningún gil que diga ninguna tontera. Que nadie tenga dudas de quién fue el que endeudó la provincia, para qué la endeudaron y en qué condiciones”, afirmó.

Frigerio anticipó además que su gestión recurrirá al financiamiento únicamente para ejecutar obras estratégicas y bajo criterios completamente distintos a los del pasado. “Voy a tomar nueva deuda, solo con organismos multilaterales o bilaterales de crédito, para hacer las obras que durante décadas no se hicieron en la provincia, con bajísimas tasas de interés y a larguísimo plazo. Esa es la deuda buena que hay que tomar”.

Asimismo, desmintió que la compra de nueva maquinaria vial se financie con endeudamiento y cuestionó las versiones difundidas por dirigentes opositores. “La maquinaria vial no es con deuda. Entonces, de nuevo, hay mucho gil diciendo cualquier cosa”, señaló.

El gobernador recordó además el estado en que encontró la Dirección Provincial de Vialidad al asumir. “¿Sabe cuántos camiones encontramos? Tres. Y los tres rotos. Toda la maquinaria estaba rota y arrumbada”.

Finalmente, aseguró que su gestión está revirtiendo años de abandono de la infraestructura provincial. “Después de 20 años de desidia estamos intentando mejorar los caminos. Hoy la gente vuelve a ver máquinas trabajando en las rutas de la provincia. Ese es el trabajo que venimos haciendo en silencio, con compromiso, sacándole el jugo a cada peso de los contribuyentes y cuidando la transparencia como nunca antes”.