Crecen los casos de sífilis en jóvenes de Misiones y alertan por la baja percepción del riesgo sexual

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La provincia registró un aumento del 10% de los diagnósticos por cada 100 mil habitantes. El predominio se da entre personas de 17 a 25 años, especialmente mujeres, mientras que preocupa la falta de preservativos enviados por Nación y el descenso en el uso de métodos de barrera.

Los casos de sífilis continúan en aumento en Misiones y generan preocupación entre las autoridades sanitarias. Según datos del Programa Provincial de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Hepatitis Virales, la provincia registró un incremento del 10% de los diagnósticos por cada 100 mil habitantes, con mayor incidencia entre jóvenes de 17 a 25 años y un predominio de casos en mujeres.

El aumento responde a una combinación de factores. Entre ellos, se destaca la interrupción en el envío de preservativos por parte del Gobierno nacional durante el último año, situación que obligó a la Provincia a garantizar la compra y distribución de estos insumos para sostener los programas de VIH, Salud Sexual y Adolescencia.

A esto se suma una menor percepción del riesgo entre adolescentes y jóvenes, impulsada en parte por tendencias difundidas en redes sociales que promueven mantener relaciones sexuales sin preservativo. Desde el sistema de salud advierten que este comportamiento incrementa la exposición no solo a la sífilis, sino también a otras infecciones de transmisión sexual.

Frente a este escenario, los programas provinciales intensificaron las acciones de prevención mediante charlas en escuelas secundarias, operativos en universidades y campañas de concientización orientadas principalmente a la población joven. Además de promover el uso del preservativo, las actividades buscan enseñar su correcta utilización, un aspecto considerado clave para reducir el riesgo de contagio.

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La sífilis es una infección bacteriana que se transmite por relaciones sexuales vaginales, anales y orales. En sus primeras etapas suele manifestarse con una lesión indolora que muchas veces pasa desapercibida, por lo que el diagnóstico depende de un análisis de sangre o un test rápido. Sin tratamiento, la enfermedad puede avanzar y provocar lesiones cutáneas y, en etapas más avanzadas, complicaciones neurológicas.

El tratamiento consiste en la administración de penicilina y varía según el estadio de la infección. Las autoridades sanitarias remarcan que también debe realizarse en las parejas sexuales para evitar nuevas transmisiones y reinfecciones.

En Misiones funcionan centros gratuitos y confidenciales para el testeo de sífilis, VIH y hepatitis en distintos hospitales de la provincia, además del Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (LACMI) y un centro de testeo ubicado en el Instituto de Previsión Social (IPS) de Posadas.

En el marco del Día Nacional del Testeo de VIH, este viernes se desarrollará una jornada gratuita de testeo de VIH, sífilis y hepatitis B y C en la plaza 9 de Julio de Posadas. La actividad busca promover el diagnóstico temprano, una herramienta fundamental para iniciar el tratamiento oportuno y reducir la transmisión de estas infecciones.