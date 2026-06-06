Santilli en Misiones, avanzó en acuerdos clave con Passalacqua y Rovira

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El ministro del Interior mantuvo una intensa jornada de trabajo en Posadas.

En el marco de una agenda enfocada en el federalismo y la articulación política, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, realizó este viernes una visita oficial a la provincia de Misiones, donde encabezó reuniones de alto nivel con las principales figuras del oficialismo provincial.

Durante su estadía en la capital misionera, el funcionario nacional fue recibido por el gobernador, Hugo Passalacqua, y por el referente conductor del Frente Renovador de la Concordia y actual diputado provincial, Carlos Rovira.__IP__

Según fuentes oficiales, las reuniones fueron positivas y sirvieron para hablar de los principales puntos de la agenda compartida entre la Nación y Misiones. También, dialogaron sobre el avance de las políticas públicas coordinadas y los mecanismos para aceitar la relación institucional entre la Casa Rosada y la provincia litoraleña.

Con Rovira, las conversaciones sumaron distintos temas vinculados a la coyuntura económica y al desarrollo de Misiones. Con esta doble jornada de trabajo, el Ministerio del Interior buscó consolidar los canales de vínculos con las provincias, apuntando a consensos legislativos y al fortalecimiento de las economías regionales.