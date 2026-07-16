Nuevo gesto de LLA: Karina Milei reunió a legisladores porteños y hablaron de la estrategia para 2027

A la espera de la definición de un acuerdo o no con el oficialismo porteño, la presidenta nacional de La Libertad Avanza recibió a la jefa libertaria en el distrito, Pilar Ramírez, y a su bloque en la Legislatura. Los temas que estuvieron en la conversación

Karina Milei se reunió este jueves en Casa Rosada con legisladores porteños y equipos técnicos de La Libertad Avanza para escuchar la hoja de ruta de las reformas que tienen para la Ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo que configura una cumbre con alto componente simbólico. “Queremos demostrar que estamos preparados para gobernar la Ciudad en 2027”, afirman en el oficialismo nacional.

En el resumen del encuentro publicado por la Casa Rosada se dio a conocer que desde la filial porteña transmitieron su “preocupación por la acumulación de residuos, los problemas de circulación ocasionados por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo del sur de la Ciudad de Buenos Aires”.

Esta última mención no es menor, ya que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha manifestado en más de una oportunidad que busca desarrollar ese sector de la Ciudad. Se trata de una de las demostraciones de autonomía que pretende realizar el armado karinista en un momento en el cual se están determinando cuáles serán las alianzas electorales en distintos puntos del país.

El comunicado de prensa indica que se presentaron “los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno con vistas a las elecciones de 2027”. La conducción nacional libertaria no ha dado muestras de que pretende cerrar un acuerdo con el macrismo. No por el momento. Creen que aquello se terminará de decidir a principios del año próximo y con un panorama más acabado.

Karina Milei cree que tiene espacio para disputar la silla de Uspallata con una fórmula propia. Esta es una posibilidad que disminuyó con el tiempo debido al declive definitivo de la candidatura de Manuel Adorni, al mismo tiempo que en el sector ligado a Patricia Bullrich tampoco muestran entusiasmo por una postulación porteña. Al mismo tiempo, Jorge Macri reconvirtió su discurso de gestión, centralizándolo en la seguridad pública. Esto se trasladó a la Legislatura porteña, donde votaron junto a La Libertad Avanza iniciativas tales como el mayor control de los “trapitos“.

Ese proyecto fue presentado oportunamente por La Libertad Avanza y es uno de las tantas reformas que Ramírez y su equipo presentaron a comienzos de año internamente como para imponer volumen político en la Legislatura de la Ciudad. En la Casa Rosada consideraban que la actividad parlamentaria volverá a marcar el pulso político en las próximas semanas, tanto a nivel nacional como en el distrito porteño.

El encuentro comenzó a las 13 y se extendió por casi dos horas. Contó con la participación completa de los legisladores porteños y de funcionarios de la gestión nacional como el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, o el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.

Los legisladores bonaerenses de LLA habían sido convocados en un primer momento, pero no participaron por el llamado a sesiones en el Senado de la Provincia. La modificación dejó la reunión enfocada en los dirigentes de la Ciudad, uno de los principales distritos electorales del país.

La reunión se desarrolló en un contexto de tensiones silenciosas dentro del oficialismo. En los últimos meses se profundizaron las diferencias entre el sector que responde a Milei y el armado político de Patricia Bullrich, sobre todo en la definición de candidaturas, el desembarco de dirigentes provenientes del PRO y el control de la expansión partidaria.Karina Milei con legisladores de La Libertad Avanza

Aunque ambas sostienen una relación institucional, dentro del oficialismo reconocen que conviven dos formas distintas de construir poder. Esa competencia podría proyectarse hacia el proceso electoral de 2027.

Bullrich continúa fortaleciendo su influencia a través de la gestión y de su vínculo con sectores del PRO. Karina Milei, en cambio, conserva el control del partido y de la expansión territorial, en una división de funciones que convive con una disputa de fondo sobre quién conducirá el crecimiento libertario una vez superado el ciclo de reformas económicas impulsadas por el Presidente.

En Balcarce 50 sostienen que la prioridad inmediata sigue siendo preservar la unidad del oficialismo y evitar que el debate interno interfiera con la agenda parlamentaria. La reunión de este jueves también buscaba transmitir un mensaje de cohesión a los legisladores y coordinar el trabajo político de los próximos meses.