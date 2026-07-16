Javier Milei habló en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: “Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo”

El presidente encabezars el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en una jornada enfocada en la educación financiera y el desarrollo del mercado de capitales.

El presidente Javier Milei participa este jueves del acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde brinda un discurso ante empresarios, inversores, funcionarios y referentes del mercado de capitales. La ceremonia está centrada en la educación financiera y el desarrollo del mercado bursátil.

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El primero en tomar la palabra fue Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio, quien manifestó su confianza en el futuro del país y ratificó su respaldo al rumbo económico impulsado por Milei. “Argentina está otra vez en el radar del crecimiento, nos miran desde el exterior. Y en fútbol, ni hablar”, afirmó Gabbi, en referencia a la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026.



Javier Milei en su ingreso a la Bolsa de Comercio.

Tras las palabras de Gabbi, Milei inició su discurso con una defensa del derecho de propiedad y destacó su importancia para recuperar el ahorro y la inversión. “No es redundante que estemos enviando al Congreso una ley para declarar la inviolabilidad del derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el que nos va a permitir ahorrar, invertir y convertirnos en potencia nuevamente”, sostuvo el Presidente.



A partir de ese planteo, el Presidente centró el eje de su exposición en el crecimiento económico, tal como anticipó en la apertura luego de que Gabbi destacara la oportunidad histórica que atraviesa la Argentina bajo la gestión liberal del Estado argentino.

Discurso del Presidente Javier Milei en la celebración del 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. pic.twitter.com/dDzoXRC1dF — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 16, 2026





Milei señaló que una de las bases del crecimiento económico proyectado por su administración se encuentra en las políticas impulsadas por el Ministerio de Capital Humano. “Por primera vez en la historia de la Argentina, la asistencia social dejó de ser regalarle el pescado a la gente para enseñarle a pescar”, afirmó.



Durante su exposición, Javier fue interrumpido por un grito proveniente del público mientras explicaba la relación entre ahorro, equilibrio fiscal y crecimiento. “Si ustedes tienen una sociedad que despilfarra el dinero, que no ahorra, por más que genere ingresos no va a poder crecer. Si ustedes tienen un gobierno populista que genera 15 puntos de déficit fiscal, se van a estrellar”, afirmó.

Al referirse al potencial de la inteligencia artificial, al récord alcanzado por la economía del conocimiento y a las oportunidades que ofrece la minería, Milei aseguró que la Argentina cuenta con las condiciones necesarias para volver a ocupar un lugar central en el mundo. “Vamos, si no somos grandes nuevamente es porque no queremos y/o somos unos boludos”, afirmó el Presidente.

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El mandatario defendió la innovación y cuestionó a los sectores que buscan frenar los avances tecnológicos para evitar la competencia. “Hay que perderle el miedo al progreso tecnológico. Todo ese lobby ludita tiene que ver con un conjunto de corruptos que no quieren competir. Eso en la Argentina se terminó. Tenemos todas las condiciones para ser grandes nuevamente; lo único que necesitamos es hacer renacer nuestro espíritu”, declaró antes de cerrar su discurso.