Pecaneros lograron volúmenes productivos mayores a la temporada anterior: es “un envión de optimismo” para lo que viene

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Está prácticamente concluida la cosecha de la temporada 25/26 que, aunque no se tengan datos exactos, de acuerdo a los reportes de las distintas zonas se han logrado volúmenes productivos significativamente mayores a la temporada anterior.

“Esto es muy bueno para los productores tanto desde el punto vista económico como anímico ya que da un envión de optimismo de cara a la próxima campaña”, destacaron desde el Cluster del Pecán en el newletter compartido con El Entre Ríos.

Ahora, precisaron que la mayoría de los productores siguen tratando de obtener el mejor precio para su producto y para esto resulta clave la calidad del producto obtenido. Es por esto que mientras se buscan las mejores alternativas para comercializar no debe descuidarse el mantenimiento de la calidad asegurando un correcto almacenamiento.

De cara a la próxima temporada todavía se ve un horizonte de precios altos para los insumos (fitosanitarios, fertilizantes, energía, etc.) por lo que se deben extremar los análisis de los planes a ejecutar, esto seguramente implicará una austeridad en los gastos, pero esta austeridad económica no debe estar acompañada de una austeridad cognitiva sino por el contrario, se requiere un análisis profundo de cómo “gastar” para ser lo más eficiente posible.

Con la colaboración de distintos expertos en el cultivo, se comparte a continuación un panorama preciso de cómo avanzó al 30 de junio la temporada 2025/2026 en la Región NEA que incluye a Entre Ríos.

A) Suroeste y Oeste de Corrientes, por Diego Rodríguez y Diego Taiarol

• El mes de junio se caracterizó por una tendencia a la baja de las temperaturas, con algunas heladas de moderada intensidad. En cuanto a las precipitaciones las mismas fueron en promedio de 82 mm, con algunas zonas registrando valores un poco por encima.

• En esta zona, de los lotes relevados, muy pocos han entrado en la etapa reproductiva caracterizándose por la obtención de unos pocos kilos sin relevancia comercial.

• En cuanto al momento fenológico, los lotes han entrado en la etapa de ralentización fisiológica con más del 40% de caída de follaje (S2).

B) Centro Sur de Corrientes, por Federico Debona

• Durante el mes de mayo y junio se continuó regando de manera paulatina la plantación y a partir del 10 de junio se notaron las primeras señales de dormancia de la plantación; 20 días más tarde, se encuentran totalmente desojados los lotes, lo cual fue muy parejo y al mismo tiempo en todas las variedades en un monte de 10 años de edad. Actualmente se comenzaron los trabajos de poda.

• En paralelo el Programa Nuez Pecan de la provincia está comenzando con las capacitaciones en poda y manejo invernal para los productores de toda la provincia, son 3 capacitaciones que se realizaran en Bella vista, Goya y Curuzú Cuatiá durante junio, julio y agosto.

• Por último, se están preparando más de 120 has nuevas que comenzarán esta temporada, con laboreos de suelo, instalaciones de riego, y demás cuestiones inherentes a las plantaciones nuevas.

C) Norte de Entre Ríos, por el ingeniero agrónomo Walter Silva Muller

• Terminada la cosecha a principios de junio. Costó bastante la última parte porque se demoraba la apertura de rueznos.

• Ya se inició la poda, mecánica y manual, tanto de adultos como jóvenes

• Algunos ya están realizando las enmiendas invernales, ya sea con cama de pollo como con carbonato de calcio.