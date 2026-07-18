751549728 2006142566710752 3440068103063919112 n
ESTADO DE SITUACION ATMOFERICA A KAS 03:00 SOBRE CONCORDIA

CONCORDIA : Cuando el viento desnuda la improvisación: 12 horas a oscuras y una ciudad sin respuestas

por

Hay fenómenos meteorológicos que ninguna ciudad puede evitar. Una cola de tornado, un temporal con ráfagas extremas o una tormenta de gran intensidad forman parte de una realidad climática que llegó para quedarse. Lo que sí puede evitarse es la improvisación. Las ciudades que planifican cuentan con protocolos, infraestructura preparada, sistemas de comunicación eficientes y planes alternativos para actuar cuando ocurre una emergencia. Tienen un Plan B y, si es necesario, un Plan C. La pregunta es inevitable: ¿Concordia los tiene?

El apagón que dejó a la ciudad más de doce horas sin energía expuso mucho más que una falla en el servicio eléctrico. Miles de vecinos quedaron aislados, el comercio prácticamente se paralizó, no funcionaron los sistemas de cobro, los cajeros automáticos quedaron fuera de servicio y la incertidumbre fue absoluta. Pero el mayor vacío no fue la falta de luz, sino la ausencia casi total de información oficial. En una emergencia, comunicar no es un gesto de buena voluntad: es una obligación hacia la sociedad.

Podrán existir explicaciones técnicas y responsabilidades compartidas entre distintos organismos. Sin embargo, lo que resulta inadmisible es el silencio institucional. Quienes administran servicios esenciales deben comprender que los ciudadanos no solo esperan que los problemas se resuelvan; también tienen derecho a saber qué ocurrió, qué se está haciendo y cuánto tiempo demandará normalizar la situación. La confianza también se construye con transparencia.

Este episodio, además, obliga a abrir otro debate que Concordia viene postergando desde hace años: el de la prevención. Cada temporal deja al descubierto que muchas estructuras públicas y privadas continúan siendo vulnerables porque nunca se analizaron seriamente sus puntos más débiles frente a la incidencia de los vientos predominantes. Galpones, tinglados, cubiertas metálicas, cartelería y otras construcciones críticas deberían ser evaluadas periódicamente para verificar que sus anclajes, uniones y elementos estructurales puedan soportar fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.

752242535 1035141312597518 1980803687466375480 n

En ingeniería existe un principio elemental: una estructura es tan resistente como su punto más débil. El viento no crea las fallas; simplemente revela aquellas debilidades que nunca fueron corregidas. La prevención comienza mucho antes de la tormenta: en el diseño, en los controles, en el mantenimiento y, sobre todo, en la decisión política e institucional de anticiparse a los problemas en lugar de limitarse a reaccionar cuando el daño ya está hecho.

744169947 870634499098903 6817240491761482741 n
752631765 1606992090934434 7638475175369993437 n
750585164 27410347585313945 7304021250199366947 n
748231387 1684565142837139 83677229230596218 n
751414053 1734481297603172 8410042111205061869 n
749355454 1597492425052320 1724152330613218985 n

Gobernar, administrar o conducir instituciones implica mucho más que gestionar cuando todo funciona normalmente. Los cargos de dirección conllevan la responsabilidad de planificar, prever escenarios críticos, informar con claridad y asumir las consecuencias cuando los sistemas fallan. La falta de gestión preventiva también es una forma de responsabilidad pública.

La energía finalmente regresó, pero las respuestas siguen pendientes. Tal vez el verdadero desafío que dejó este apagón no sea solamente conocer qué provocó el corte, sino preguntarnos si Concordia está realmente preparada para enfrentar la próxima emergencia. Porque las tormentas son inevitables; la improvisación, el silencio y la falta de planificación no deberían serlo.

Analisis Litoral

Mirá nuestra actualidad en Instagram

Sumate a la comunidad de @diario_analisis_litoral

@diario_analisis_litoral
Analisis Litoral

@diario_analisis_litoral

📰 Periodismo de investigación y actualidad en el Litoral. 🏆 20 Años de Rigor (2006 - 2026) . 👇 Lee las noticias del día aquí: cutt.ly/gwSKMA0t
  • Los senadores pasarán a cobrar 12 millones de pesos por mes Es por la aplicación de la paritaria legislativa acordada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, con los gremios del Congreso.#Argentina, #PolíticaArgentina, #Actualidad, #Noticias, #AnálisisLitoral, #EntreRíos, #Concordia, #Periodismo, #Opinión, #IrresponsabilidadPeriodística, #ÉticaPeriodística, #ManipulaciónMediática, #OperacionesMediáticas, #DobleVara, #CinismoMediático
    6 horas ago
  • INGLATERRA - FRANCIA
    6 horas ago
  • El fuerte temporal destrozó autos, derribó árboles y dejó sin luz durante más de doce horas a numerosos barrios de Concordia Pasadas las 3 de la madrugada de este sábado 18 de julio, un fuerte temporal azotó Concordia. Las intensas ráfagas de viento se extendieron durante unos 15 minutos, mientras que la lluvia continuó cayendo durante varias horas, provocando importantes inconvenientes en distintos sectores de la ciudad. Uno de los principales problemas fue la interrupción del servicio de energía eléctrica, que afectó a numerosos barrios. En algunos casos, los vecinos permanecieron más de doce horas sin luz, lo que generó serias complicaciones durante gran parte de la jornada. La prolongada falta de suministro eléctrico también repercutió en el servicio de agua potable en varios sectores de la ciudad, debido a que los sistemas de bombeo quedaron fuera de funcionamiento mientras se extendieron los cortes de energía. Fuente: oncordia Policiales
    10 horas ago
View on Instagram
Los senadores pasarán a cobrar 12 millones de pesos por mes Es por la aplicación de la paritaria legislativa acordada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, con los gremios del Congreso.#Argentina, #PolíticaArgentina, #Actualidad, #Noticias, #AnálisisLitoral, #EntreRíos, #Concordia, #Periodismo, #Opinión, #IrresponsabilidadPeriodística, #ÉticaPeriodística, #ManipulaciónMediática, #OperacionesMediáticas, #DobleVara, #CinismoMediático
@diario_analisis_litoral
@diario_analisis_litoral
Follow
Los senadores pasarán a cobrar 12 millones de pesos por mes Es por la aplicación de la paritaria legislativa acordada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, con los gremios del Congreso.#Argentina, #PolíticaArgentina, #Actualidad, #Noticias, #AnálisisLitoral, #EntreRíos, #Concordia, #Periodismo, #Opinión, #IrresponsabilidadPeriodística, #ÉticaPeriodística, #ManipulaciónMediática, #OperacionesMediáticas, #DobleVara, #CinismoMediático
9 horas ago
View on Instagram |
1/3
@diario_analisis_litoral
@diario_analisis_litoral
Follow
INGLATERRA - FRANCIA
9 horas ago
View on Instagram |
2/3
@diario_analisis_litoral
@diario_analisis_litoral
Follow
El fuerte temporal destrozó autos, derribó árboles y dejó sin luz durante más de doce horas a numerosos barrios de Concordia Pasadas las 3 de la madrugada de este sábado 18 de julio, un fuerte temporal azotó Concordia. Las intensas ráfagas de viento se extendieron durante unos 15 minutos, mientras que la lluvia continuó cayendo durante varias horas, provocando importantes inconvenientes en distintos sectores de la ciudad. Uno de los principales problemas fue la interrupción del servicio de energía eléctrica, que afectó a numerosos barrios. En algunos casos, los vecinos permanecieron más de doce horas sin luz, lo que generó serias complicaciones durante gran parte de la jornada. La prolongada falta de suministro eléctrico también repercutió en el servicio de agua potable en varios sectores de la ciudad, debido a que los sistemas de bombeo quedaron fuera de funcionamiento mientras se extendieron los cortes de energía. Fuente: oncordia Policiales
13 horas ago
View on Instagram |
3/3

Notas Relacionadas: