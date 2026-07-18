CONCORDIA : Cuando el viento desnuda la improvisación: 12 horas a oscuras y una ciudad sin respuestas

Hay fenómenos meteorológicos que ninguna ciudad puede evitar. Una cola de tornado, un temporal con ráfagas extremas o una tormenta de gran intensidad forman parte de una realidad climática que llegó para quedarse. Lo que sí puede evitarse es la improvisación. Las ciudades que planifican cuentan con protocolos, infraestructura preparada, sistemas de comunicación eficientes y planes alternativos para actuar cuando ocurre una emergencia. Tienen un Plan B y, si es necesario, un Plan C. La pregunta es inevitable: ¿Concordia los tiene?

El apagón que dejó a la ciudad más de doce horas sin energía expuso mucho más que una falla en el servicio eléctrico. Miles de vecinos quedaron aislados, el comercio prácticamente se paralizó, no funcionaron los sistemas de cobro, los cajeros automáticos quedaron fuera de servicio y la incertidumbre fue absoluta. Pero el mayor vacío no fue la falta de luz, sino la ausencia casi total de información oficial. En una emergencia, comunicar no es un gesto de buena voluntad: es una obligación hacia la sociedad.

Podrán existir explicaciones técnicas y responsabilidades compartidas entre distintos organismos. Sin embargo, lo que resulta inadmisible es el silencio institucional. Quienes administran servicios esenciales deben comprender que los ciudadanos no solo esperan que los problemas se resuelvan; también tienen derecho a saber qué ocurrió, qué se está haciendo y cuánto tiempo demandará normalizar la situación. La confianza también se construye con transparencia.

Este episodio, además, obliga a abrir otro debate que Concordia viene postergando desde hace años: el de la prevención. Cada temporal deja al descubierto que muchas estructuras públicas y privadas continúan siendo vulnerables porque nunca se analizaron seriamente sus puntos más débiles frente a la incidencia de los vientos predominantes. Galpones, tinglados, cubiertas metálicas, cartelería y otras construcciones críticas deberían ser evaluadas periódicamente para verificar que sus anclajes, uniones y elementos estructurales puedan soportar fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.

En ingeniería existe un principio elemental: una estructura es tan resistente como su punto más débil. El viento no crea las fallas; simplemente revela aquellas debilidades que nunca fueron corregidas. La prevención comienza mucho antes de la tormenta: en el diseño, en los controles, en el mantenimiento y, sobre todo, en la decisión política e institucional de anticiparse a los problemas en lugar de limitarse a reaccionar cuando el daño ya está hecho.

Gobernar, administrar o conducir instituciones implica mucho más que gestionar cuando todo funciona normalmente. Los cargos de dirección conllevan la responsabilidad de planificar, prever escenarios críticos, informar con claridad y asumir las consecuencias cuando los sistemas fallan. La falta de gestión preventiva también es una forma de responsabilidad pública.

La energía finalmente regresó, pero las respuestas siguen pendientes. Tal vez el verdadero desafío que dejó este apagón no sea solamente conocer qué provocó el corte, sino preguntarnos si Concordia está realmente preparada para enfrentar la próxima emergencia. Porque las tormentas son inevitables; la improvisación, el silencio y la falta de planificación no deberían serlo.

Analisis Litoral