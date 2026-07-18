El gobierno provincial trabaja de manera coordinada para asistir a localidades afectadas por el temporal

Desde las primeras horas, se activó un trabajo articulado entre la Policía de Entre Ríos, Defensa Civil, Enersa, cooperativas eléctricas, el Ministerio de Desarrollo Humano y los gobiernos locales. El objetivo central del despliegue es evaluar los daños en territorio, dar respuesta a las contingencias climáticas y acompañar a las comunidades para garantizar la pronta recuperación de los servicios esenciales.

Estado del servicio eléctrico

La distribuidora estatal Enersa informó que las ráfagas afectaron instalaciones de alta, media y baja tensión. El sector más comprometido fue el corredor San Salvador-Concordia-Salto Grande-Chajarí debido a la salida de servicio de una línea de alta tensión de 132 kV, bajo la sospecha de que el fenómeno pudo haber correspondido a una cola de tornado.

Los equipos técnicos y las cuadrillas operativas avanzan en:

Concordia: el servicio eléctrico en la ciudad es prestado por la Cooperativa Eléctrica de Concordia. Al ser una de las localidades más afectadas por la salida de servicio de la línea de 132 kV, Enersa está brindando asistencia técnica y operativa a la Cooperativa para acelerar la normalización, trabajando además en conjunto con el equipo técnico de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) sobre las líneas de alta tensión. Actualmente el suministro se mantiene de forma parcial mediante el sistema de subtransmisión.

A las 14.40 de este sábado se encuentran en servicio las líneas de alta tensión Salto Grande 1 y 2 y se comienza a reponer el servicio parcialmente. Las líneas de alta tensión de la zona río Uruguay, Concordia y Masisa, continúan fuera de servicio.

Federación: El servicio eléctrico ya se encuentra completamente normalizado.

Otras localidades afectadas: Se registraron interrupciones en Chajarí, Villa Elisa, San José, San Salvador, Federal, Feliciano, Santa Elena, Bovril, Charrúas, Jubileo, Villaguay, Colón y sus respectivas áreas rurales. El restablecimiento del suministro continuará realizándose de manera progresiva y por zonas a medida que finalicen las tareas de reparación.

Recomendaciones

Ante la presencia de cables cortados, postes caídos o instalaciones eléctricas dañadas en la vía pública, se solicita de forma terminante no acercarse ni manipularlos bajo ninguna circunstancia. Para reportar estas situaciones, comunicarse las 24 horas al Servicio de Atención Integral Telefónica de Enersa (0800-777-0080) o mediante sus redes oficiales.

Frente a la persistencia de las condiciones meteorológicas e inconvenientes derivados del temporal, Defensa Civil recuerda las medidas de prevención vigentes:

Evitar salir de los hogares a menos que sea estrictamente necesario.

Si se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado.

Asegurar o retirar de balcones y patios aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

No sacar la basura y colaborar con la limpieza de desagües y sumideros domésticos para facilitar el escurrimiento del agua.

En caso de que se registre el ingreso de agua a la vivienda, desconectar de inmediato los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico desde el tablero principal.