Frigerio lanzó un seguro multirriesgo para proteger la producción de maíz

En el marco de la Exposición Rural de Palermo, el gobernador Rogelio Frigerio anunció la puesta en marcha del programa de Gestión de Riesgo Agropecuario y de Cobertura. La iniciativa, que representa un esquema de protección individual inédito en la provincia y es desarrollada en conjunto con IAPSER Seguros, contará con un financiamiento total de 1 millón de dólares, de los cuales 700.000 dólares serán aportados por el Estado provincial de Entre Ríos, para brindar cobertura a pequeños productores entrerrianos frente a sequías e inundaciones. Este programa constituye el inicio de un modelo de implementación progresiva y sostenible

Durante la presentación oficial de la medida de fomento, el gobernador destacó la importancia de este instrumento para el desarrollo económico regional. “Estamos anunciando el primer seguro multirriesgo para el sector agropecuario, el sector más competitivo del país y de nuestra provincia, que estaba esperando este anuncio. Entendíamos que había una necesidad que había que cubrir y este es el primer paso para un sector trascendental en nuestra economía”, sostuvo el mandatario. Subrayó que la elección del maíz no es casual, ya que Entre Ríos es una provincia capacitada en transformar proteína vegetal en animal, siendo este cultivo fundamental para sostener las cadenas lechera, avícola, porcina y bovina.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, explicó las razones técnicas detrás de la implementación de este apoyo estatal e indicó que “la cadena de maíz es importante para nuestra provincia. Cuando viene una seca o algún problema con la producción, se resiente toda la cadena de valor; por eso es fundamental mantener eso funcionando”. El funcionario hizo hincapié en que este seguro actuará como un complemento ágil del sistema de emergencias agropecuarias vigente, permitiendo una inyección de recursos mucho más rápida y directa ante las contingencias climáticas extremas.

Desde la perspectiva del impacto social y productivo, el gerente técnico del Iapser, Bruno Campanero, vinculó la herramienta con la soberanía alimentaria de la región y expresó. “Creemos que esto es una política que apunta a la seguridad alimentaria. En nuestra provincia se produce la mitad de los pollos que se consumen en el país y, en definitiva, esto es pensar cómo desde el campo llega a la mesa de la mitad de los argentinos la carne aviar. Es estratégico acompañar desde la compañía de seguros esta iniciativa”, remarcó.

La operatoria funcionará como un plan piloto destinado de forma prioritaria a productores de maíz con explotaciones de hasta 200 hectáreas de superficie, previendo luego extenderse a otras producciones. En esta primera etapa experimental, la cobertura alcanzará un límite de hasta 100.000 hectáreas, las cuales serán totalmente gratuitas para las y los beneficiarios durante el primer año de vigencia. El esquema de auxilio prevé compensaciones económicas directas de 50 dólares por hectárea cuando las pérdidas de rendimiento superen el 50 por ciento, ascendiendo hasta 150 dólares por hectárea cuando el daño verificado exceda el 80 por ciento de la producción estimada.

La herramienta de cobertura, diseñada por el Iapser Seguros con participación de aseguradoras privadas locales, se activará de forma automática mediante parámetros objetivos de geolocalización en simultáneo con la declaración formal de la emergencia climática por parte de la provincia. Esta simplificación administrativa minimizará demoras en las auditorías de campo, asegurando el flujo inmediato de capital para que el pequeño productor entrerriano pueda sostener su capacidad de trabajo y planificar la siguiente siembra sin perder su capital de trabajo.