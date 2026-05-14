Frigerio beneficia con el RINI una inversión productiva en el sector arrocero

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El gobernador Rogelio Frigerio entregó la resolución de adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) a la empresa Duval Flores, en su planta de La Paz. La firma invertirá 1.510.000 de dólares para comprar e instalar un nuevo molino arrocero que duplicará el volumen de producción, optimizará el proceso y generará energía renovable para su sustentación.

El gobernador definió a la firma como “una empresa familiar con muchísima historia y tradición, una de las principales empleadoras de la región”; y destacó “la ampliación que más que duplica la producción de la empresa e incorpora más empleo de calidad”. Además, precisó que “la firma empezará a generar su propia energía aprovechando los créditos del Consejo Federal de Inversiones que traemos. Creo que de cerca del 40 por ciento va a ser la energía renovable producida por la empresa”.

En ese marco, sostuvo que “hay que apoyar al sector privado porque es donde se genera la riqueza y el empleo. Es el norte que tenemos en nuestra gestión”; y puso en valor a las empresas familiares, donde “todos cinchan para el mismo lado. Eso es lo que necesitamos para nuestra provincia, que todos cinchemos para el mismo norte, que es precisamente el de apoyar a los que invierten, a los que no especulan, a los que aún en momentos difíciles siguen apostando por la producción y por el empleo. A eso hay que hacerlo ver y notar, y mi presencia acá tiene que ver con eso”, remarcó.

“No son todas malas noticias. Tenemos entrerrianos que siguen poniéndole el pecho, siguen apostando y siguen creyendo en todo lo que podemos. A eso lo quiero hacer valer, lo quiero poner sobre la mesa y quiero felicitarlos también a ellos”, concluyó.

Por su parte, la gerente de la firma, Laura Varese, explicó que este nuevo proyecto consiste en reemplazar el molino que hace 50 años se trajo de Brasil. “Lo hemos ido aggiornando con el tiempo, pero sentimos que estamos en un momento en donde el país apoya estas inversiones y necesitamos crecer como empresa. La idea es poder duplicar la producción y no solo en volumen, sino también eficientizando dicha producción. Se pasará de elaborar 8.000 toneladas de arroz con cáscara, a unas 18.000 toneladas por año. Para nosotros es un gran desafío”.

En ese sentido, la empresaria adelantó que se tiene previsto “incorporar personal para la línea de producción, y para los sectores comercial y de calidad. Estamos muy contentos”, aseguró, tras recordar que “un día le escribí por instagram al gobernador y me dijo: `Apliquen acá. Y así lo hicimos, con un simple mensaje de Instagram, que muchos me decían, `Es obvio que no te va a contestar’. Esta entrega del RINI para nosotros significa confianza, compromiso, y vamos a responder y a estar a la altura de las circunstancias”, dijo finalmente.

Acompañaron a Frigerio y al intendente de La Paz, Walter Martin, los secretarios General de la Gobernación, Mauricio Colello; y de Industria, Catriel Tonutti; y el diputado Bruno Sarubi.

Sobre el RINI

El Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) busca favorecer la radicación de nuevas inversiones en el territorio provincial y reactivar la actividad productiva ampliando los beneficios de la Ley N° 11.071 de Promoción y Desarrollo Industrial a otras actividades. Son cerca de 150 iniciativas en marcha bajo este régimen, con inversiones cercanas a los 300.000 millones de pesos que proyectan generar 2.500 puestos de trabajo