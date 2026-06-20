Paraná fue sede de un encuentro sobre Establecimientos Pecuarios de Engorde en Entre Ríos

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Bajo el lema Producción eficiente, ambiente sostenible y viabilidad económica, la jornada contó con paneles sobre legislación, perspectivas y desafíos, gestión eficiente de los efluentes pecuarios; y nuevas tendencias en nutrición de bovinos a corral.

En la oportunidad se destacaron ponencias de actualización en técnicas diagnósticas y enfoques terapéuticos, diseño de corrales y una exposición de contexto a cargo del economista Salvador Di Stéfano.

Durante la apertura, en el Centro Provincial de Convenciones, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, indicó: “El gobernador Rogelio Frigerio nos impulsa a lograr que Entre Ríos sea la provincia donde más proteína animal se produzca por metro cuadrado”. En ese sentido, indicó que “vamos avanzando y ya somos la única provincia maicera que consume el 100 por ciento de su producción, por supuesto que con una participación muy importante de la industria avícola. En síntesis, tenemos capacidad de producir proteína animal y los insumos para concretarlo”.

Subrayó que desde la provincia se trabaja “para llegar a los mercados de carne más valiosos del mundo, como Japón, Singapur y Canadá; a los de mayor volumen como China también; por lo que debemos estar preparados para que nuestro sistema productivo sea capaz de superar restricciones, aunque nos parezcan más o menos válidas”, sentenció.

Por su parte, el director provincial de Producción Animal, Martín Sieber, precisó: “Antes que nada, quería agradecerles sobre todo a los productores y profesionales que asistieron, y a las empresas privadas que son partícipes de esta jornada. La idea es mostrar a los productores qué es lo que tienen que hacer cuando quieren habilitar un feedlot, ya que recibimos muchas consultas; y nuestra tarea como gobierno es ayudar al productor a convertir proteína vegetal en proteína animal, obviamente de una manera amigable con el ambiente, sustentable y sostenible en el tiempo”.

Participaron también, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; Raúl Boc-Ho; su par de Ambiente, Rosa Hojman; el director regional para Entre Ríos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Néstor Micheloud; y el coordinador regional de Sanidad Animal de Senasa para Entre Ríos, Ignacio Caropresi.