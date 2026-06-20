Problemas para Scaloni: la Selección argentina sufre otra baja a 3 días de enfrentar a Austria

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El jugador de la Selección, que fue titular ante Argelia, sufrió una distensión muscular y no estará disponible para el duelo del lunes ante Austria.

La Selección argentina sufrió una baja sensible de cara al partido del próximo lunes frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Gonzalo Montiel sufrió una pequeña distensión en el cuádriceps de la pierna izquierda y quedó descartado para el compromiso que se jugará en el Estadio Dallas.

La información fue dada a conocer por el periodista Martín Arévalo, de ESPN. De esta manera, Lionel Scaloni pierde una variante importante en un sector donde ya venía administrando cargas físicas debido a distintos inconvenientes musculares de sus futbolistas.

Montiel se lesionó y quedó descartado para el segundo partido de Argentina

Nahuel Molina se perfila para ser el reemplazante de Montiel

Todo indica que Nahuel Molina será el encargado de ocupar el lateral derecho desde el arranque. El futbolista del Atlético de Madrid ingresó en el entretiempo del triunfo 3-0 sobre Argelia y sumó 45 minutos en su regreso tras recuperarse de un desgarro.

Nahuel Molina marcó un gol clave en el Mundial de Qatar, ante Países Bajos, tras gran pase de Leo Messi.

Foto: EFE

Otra de las alternativas que maneja el cuerpo técnico es Giuliano Simeone, quien puede desempeñarse por ese sector en caso de que se decida no exigir demasiado a Molina. La evolución física del jugador surgido en Boca será seguida de cerca durante los próximos entrenamientos.

Montiel había sido titular en el debut mundialista ante Argelia, aunque fue reemplazado durante el descanso. En aquel momento, la decisión respondió a una planificación del cuerpo técnico para dosificar esfuerzos, ya que tanto él como Molina habían llegado al torneo con molestias físicas. Ahora, una lesión lo dejará afuera de un partido clave para las aspiraciones argentinas.