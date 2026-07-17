El Servicio Meteorológico elevó a naranja el alerta por tormentas para la mayor parte de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para Entre Ríos y elevó el nivel de alerta por tormentas para 10 departamentos de Entre Ríos este fin de semana. El informe prevé fenómenos que, en algunos departamentos, podrían alcanzar intensidad severa, por lo que se recomienda a la población extremar las medidas de precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

De acuerdo con la última actualización del organismo, los departamentos de Federación, Federal, Feliciano, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoya, Diamante, Paraná y La Paz se encuentran bajo alerta naranja, mientras que el resto de los departamentos entrerrianos permanece bajo alerta amarilla. Las tormentas comenzarán a desarrollarse durante la noche de este viernes y se intensificarán entre el sábado y las primeras horas del domingo.

En las zonas bajo alerta amarilla se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrán ser superados de manera puntual.

Por su parte, en los departamentos alcanzados por el alerta naranja se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con lluvias intensas, granizo de diversos tamaños, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, importante actividad eléctrica y precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma localizada.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios mientras se desarrollen las tormentas, permanecer en lugares seguros y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Entre las principales medidas preventivas se recomienda no sacar los residuos para evitar la obstrucción de desagües, asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, cerrar puertas y ventanas y desconectar los artefactos eléctricos si existe riesgo de ingreso de agua a las viviendas.

Asimismo, quienes se encuentren al aire libre deberán buscar refugio en construcciones cerradas o vehículos. En las zonas bajo alerta naranja se aconseja además salir únicamente si es indispensable, evitar transitar por calles anegadas o sectores inundables y contar con un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio a pilas y los teléfonos de los servicios de emergencia.