Llaman, no hablan y cortan: “robocalling”, la nueva estafa telefónica con la que vacían cuentas bancarias

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El “robocalling” es una técnica automatizada que utilizan los ciberdelincuentes para confirmar qué líneas telefónicas están activas y operativas. Los bots realizan llamadas masivas; si contestas y hay silencio, tu número es registrado para un segundo ataque, como ingeniería social o phishing, buscando engañarte para robarte datos personales y vaciar tus cuentas.

¿Cómo funciona esta modalidad?

  1. Validación: Un sistema automatizado marca miles de números al azar.
  2. Corte: Si atiendes y no hablas, o simplemente hay silencio y cuelgan, el bot confirma que esa línea pertenece a un usuario real.
  3. El engaño: Con tu número verificado, los estafadores te vuelven a contactar haciéndose pasar por tu banco, una empresa de servicios o un ente oficial. Mediante engaños o supuestas “urgencias”, te presionan para que entregues contraseñas, códigos de validación (token) o datos bancarios.

¿Cómo protegerse de estas estafas?

  • No devuelvas la llamada a números desconocidos que te cuelguen.
  • No confirmes datos personales si recibes una llamada supuestamente de tu banco; corta y comunícate tú mismo a los canales oficiales.
  • Configura tu teléfono para silenciar o bloquear llamadas de spam.
  • Activa la autenticación de dos factores en todas tus aplicaciones financieras y redes sociales.
  • Puedes verificar si tu operadora local ofrece el servicio para bloquear llamadas entrantes no deseadas o registrar tu línea en el registro “No Llame” nacional en Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para reducir el contacto de spam comercial y fraudulento.

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