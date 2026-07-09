Muere a los 75 años Bonnie Tyler, la voz que cautivó al mundo con el éxito “Total Eclipse of the Heart” en los 80

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La cantante Bonnie Tyler, conocida por éxitos como “Total Eclipse of the Heart”, falleció a los 75 años en Portugal.

Un comunicado en su web indica que murió “inesperadamente” anoche en un hospital de la ciudad de Faro, en la región del Algarve, “como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”.

En mayo, la cantante —cuyo nombre real era Gaynor Hopkins,— fue trasladada de urgencia al hospital para someterse a una cirugía intestinal de emergencia y se le indujo un coma para favorecer su recuperación.

En una actualización del mes pasado, un portavoz informó que había salido del coma, pero que seguía muy grave en la unidad de cuidados intensivos.

En aquel momento, indicaron que su estado estaba mejorando y que los médicos se mostraban “optimistas” respecto a su recuperación, aunque los avances eran “lentos”.