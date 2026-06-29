Venezuela entre los escombros: cuando el pueblo rescata y el poder intenta apropiarse del mérito

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Cada tragedia deja al descubierto mucho más que la magnitud de un desastre natural. También revela el verdadero funcionamiento de un Estado, la capacidad de respuesta de sus instituciones y, sobre todo, quiénes son los que realmente sostienen a un país cuando todo parece derrumbarse.

Las imágenes difundidas tras el desastre ocurrido en el estado La Guaira muestran una realidad que trasciende cualquier discurso oficial. Mientras desde los micrófonos gubernamentales se habla de operativos exitosos y rescates coordinados, numerosos testimonios de familiares, vecinos y voluntarios describen una escena muy diferente: ciudadanos removiendo toneladas de escombros con sus propias manos, buscando sobrevivientes y recuperando cuerpos sin la asistencia que esperaban.

Las voces son contundentes. Mujeres reclamando la ausencia de bomberos. Vecinos asegurando que nadie del gobierno llegó durante las primeras horas críticas. Familiares relatando que fueron ellos mismos quienes recuperaron a sus seres queridos. Médicos, voluntarios y ciudadanos comunes convirtiéndose, una vez más, en la primera y principal línea de respuesta.

Venezuela entre los escombros

Si esos testimonios reflejan fielmente lo ocurrido, el interrogante resulta inevitable: ¿puede un gobierno adjudicarse como propio el esfuerzo realizado principalmente por la sociedad civil?

La discusión va mucho más allá de una diferencia política. Se trata de la confianza pública. En una emergencia, la credibilidad del Estado vale tanto como la maquinaria que despliega. Cuando la versión oficial y lo que muestran cientos de teléfonos celulares parecen ir por caminos distintos, la confianza comienza a erosionarse.

Las redes sociales han cambiado para siempre la forma en que se documentan las tragedias. Hoy ya no existe un único relato construido desde los canales oficiales. Existen miles de cámaras registrando en tiempo real quién estaba ayudando, quién organizaba el rescate y quién simplemente aparecía frente a las cámaras cuando el trabajo más duro ya estaba hecho.

Otro aspecto que generó cuestionamientos fue la decisión oficial de restringir el acceso a determinadas zonas afectadas bajo argumentos de seguridad. Paralelamente circularon videos donde ciudadanos denunciaban intentos de impedir filmaciones o registrar lo que ocurría en el lugar. Aunque las autoridades sostienen que esas medidas buscan preservar el orden, para muchos venezolanos alimentan la sospecha de un intento por controlar la narrativa pública de la tragedia.

Más allá de las diferencias políticas, existe una verdad difícil de ocultar: los primeros en responder casi siempre fueron los propios venezolanos.

Vecinos ayudando vecinos.

Familias buscando familias.

Jóvenes organizando brigadas espontáneas.

Médicos trabajando sin descanso.

Ciudadanos compartiendo herramientas, alimentos, agua y esperanza.

Esa solidaridad no nació desde un decreto ni desde un ministerio. Nació de una sociedad que durante años ha aprendido a sobrevivir incluso cuando siente que el Estado llega tarde o no llega.

La verdadera noticia quizá no sea únicamente la tragedia. La verdadera noticia es que, una vez más, el pueblo venezolano demostró una enorme capacidad de organización frente a la adversidad.

Los gobiernos pasan.

Los discursos cambian.

Las conferencias de prensa terminan.

Pero las manos llenas de tierra, sangre y heridas son las que quedan grabadas en la memoria colectiva.

Cuando Venezuela vuelva a levantarse, será imposible escribir esa historia sin reconocer a quienes, lejos de los micrófonos y las cámaras oficiales, eligieron salvar vidas antes que buscar protagonismo.

Fuente :Analisis Litoral