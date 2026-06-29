Julio arranca con frío polar: 5 días gélidos sin tregua, heladas generalizadas y chance de nevadas hasta en Buenos Aires

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Un nuevo pulso de aire polar avanza sobre Argentina y traerá desde el lunes heladas extendidas y temperaturas gélidas. El pico del frío llega el jueves 2 de julio, con chance de nevadas en la provincia de Buenos Aires.

El invierno 2026 llegó a Argentina sin medias tintas. Más de dos semanas con frío extremo y mínimas entre 0 y 8 °C y máximas que rara vez superaron los 15 °C en el centro del país, y el “veranito de San Juan” que directamente no apareció… sólo una breve pausa ayer sábado 27, como para disfrutar del partido Argentina vs. Jordania con un frío más amigable.

Hoy domingo el tiempo ya cambió de nuevo. Un frente frío cruza el país, dejando lluvias aisladas en la provincia de Buenos Aires, incluyendo el AMBA, con acumulados de menos de 2 mm, y arrastra una masa polar que reinstala el frío desde el lunes.

Lo que viene no es solo más de lo mismo: el modelo ECMWF proyecta para el jueves 2 de julio el día más frío, con temperaturas que pueden ser de hasta 10 °C por debajo de los valores normales en una franja enorme del territorio nacional.

Lunes: preludio del frío que se viene en todo el país

Tras el paso del frente, el cielo se despejará y el enfriamiento nocturno golpeará fuerte. El lunes las mínimas en gran parte del centro del país podrían bajar por debajo de 0 °C, incluyendo sectores del AMBA. Las tardes serán frías y sin sorpresas: las máximas de toda la semana difícilmente superarán los 14 °C.

Lluvias acumuladas hasta la 0 hs del lunes 29 en el NEA,zona bajo alerta por tormentas

En la región pampeana y Cuyo, las heladas ya serán parte del escenario cada madrugada. En zonas rurales abiertas, donde el enfriamiento nocturno resulta aún más eficiente, los registros podrían quedar varios grados por debajo de los valores pronosticados para áreas urbanas.

Jueves 2 de julio: el día más frío… ¿del año?

El pico de este episodio polar llegará entre el miércoles y el jueves. El ECMWF proyecta mínimas cercanas a -2 °C en sectores de La Pampa y el norte patagónico, alrededor de -1 °C en Córdoba y San Juan, y unos 2 °C en Rosario y Buenos Aires.

El jueves 2 de julio probablemente será uno de los días más fríos de este 2026

El aire frío también alcanzará el norte argentino: Salta con 2 °C y Tucumán cerca de 7 °C. El impacto traspasará la frontera: la anomalía se extiende hasta Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, lo que refleja la enorme dimensión de esta irrupción polar.

En la Patagonia, si bien el frente ya dejó su marca este fin de semana con nevadas en la alta cordillera de Neuquén y Río Negro, estas condiciones se mantienen durante la semana, pero con menos intensidad.

En la madrugada del jueves se esperan algunas nevadas débiles en el sudesde de la provincia de Buenos Aires

Precisamente, entre el miércoles 1 y el jueves 2, aumenta la chance de eventos de nieve generalizada en todo el oeste argentino, desde Ushuaia hasta el extremo norte del NOA, con nieve cerca de las ciudades de Mendoza, San Juan y las capitales de las provincias del noroeste argentino. Será una situación a seguir, ya que incluso se esperan nevadas débiles en el sudeste bonaerense.

El patrón se mantiene hasta el viernes

El sector agrícola venía de semanas con suelos anegados, retrasando la siembra de trigo, y unas 100.000 hectáreas en la región núcleo corren el riesgo de quedar fuera de la ventana óptima. El ingreso de aire seco y estable podría mejorar la transitabilidad de los lotes y abrir ventanas de labor que el sector necesita urgente.

Julio arranca como terminó junio: con el frío polar como dueño de la circulación. Las tardes soleadas no compensarán la intensidad del frío de las madrugadas. El pico llega el jueves y la masa fría se sostiene al menos hasta el viernes 3.

Pero no todo será frío. Los modelos anticipan temperaturas normales a partir del próximo fin de semana, y para lo que resta del invierno.

Pero antes de planificar cualquier actividad al aire libre esta semana, conviene revisar los pronósticos y análisis de los especialistas de Meteored.