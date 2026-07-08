El gobierno anuncio una transformacion total del sistema registral automotor

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El Gobierno nacional oficializó este martes el inicio de una profunda transformación del sistema de los Registros de la Propiedad Automotor en todo el país, con el objetivo de digitalizar los trámites, reorganizar el funcionamiento de las oficinas registrales y modificar la forma en que se calculan los aranceles.

Con el objetivo de modernizar el sistema registral y reducir la burocracia, el Gobierno nacional lanzó un plan de transformación del Registro Automotor que prevé avanzar hacia la digitalización de los trámites, reorganizar el funcionamiento de los registros y modificar el esquema de aranceles. Las medidas comenzarán a aplicarse en forma progresiva en todo el país. Los detalles.



Las medidas fueron establecidas mediante las resoluciones 306 y 308/2026 del Ministerio de Justicia, publicadas en el Boletín Oficial, y forman parte del denominado Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor.

La iniciativa apunta a reemplazar gradualmente el actual modelo, basado en documentación física, trámites presenciales y competencia territorial de los registros, por un sistema digital integrado, interoperable y accesible desde cualquier punto del país.

Tres ejes para modernizar el sistema

El programa se desarrollará sobre tres pilares centrales: la transformación digital del sistema registral, la reorganización institucional de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de los registros seccionales, y la adecuación normativa necesaria para consolidar el nuevo esquema.

Según los lineamientos oficiales, la implementación será progresiva para garantizar la continuidad del servicio, preservar la seguridad jurídica de las operaciones y proteger los derechos de los usuarios durante el proceso de transición.

Además, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá presentar, dentro de los próximos 30 días, un cronograma con las distintas etapas de ejecución del plan.

La reforma busca profundizar el proceso de modernización iniciado con herramientas como el Legajo Digital Único, el Certificado Digital Automotor y otros sistemas electrónicos implementados en los últimos años.

El objetivo oficial es que las gestiones vinculadas con la registración y transferencia de vehículos puedan realizarse de manera cada vez más ágil, con menor intervención presencial y una reducción de tiempos administrativos y costos operativos.

Desde el Ministerio de Justicia sostienen que la digitalización permitirá brindar servicios más eficientes y accesibles para los ciudadanos, al tiempo que optimizará el funcionamiento interno del sistema registral.

Nuevo mecanismo para calcular los aranceles

Junto con el plan de modernización también se creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), una nueva unidad de medida que servirá como referencia para calcular los aranceles de los distintos trámites registrales.

La intención es establecer un mecanismo uniforme para la determinación de los costos administrativos, dejando atrás el esquema vigente y facilitando futuras actualizaciones mediante un sistema específico.

El Gobierno aclaró que la reforma no implicará cambios inmediatos para todos los usuarios, sino que se aplicará por etapas. Durante ese proceso convivirán los mecanismos actuales con las nuevas herramientas digitales hasta completar la migración del sistema.

La administración nacional sostiene que la modernización permitirá conservar las garantías jurídicas que caracterizan al régimen registral argentino, al mismo tiempo que adecuará su funcionamiento a las necesidades tecnológicas y administrativas de las próximas décadas.