Mundial 2026, llegan los cuartos de final: qué equipo arriba mejor a la etapa de definiciones

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Llegamos a los cuartos de final del Mundial 2026 y es momento de hablar sobre los favoritos a ganar la Copa. Es por eso que, confeccionamos un ranking rumbo a la definición del 19 de julio. ¿Qué equipo tiene menos chances y cuál más rumbo a la definición? Pasen y vean.

8. Suiza

Después del sorprendente triunfo por penales ante Colombia, tras empatar 0-0 en tiempo reglamentario, el conjunto de Murat Yakin se metió en cuartos de final tras 72 años de espera. No son los más talentosos, pero sí son prolijos: a veteranos como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo, se suman jóvenes con hambre como Johan Manzambi, Dan Ndoye y Ardon Jashari. Gregor Kobel fue el héroe en la tanda de definición desde los doce pasos. Primeros en el Grupo B con siete puntos, y tras haber vencido a Algeria en dieciseisavos, están felices con lo que hicieron hasta acá. De todos modos, no hay que descartar a una nación pequeña que viene jugando a lo grande.

Rival en cuartos de final: Argentina

7. Bélgica

Son héroes del silencio que fueron de menos a más. Después de ganar un partido con tinte épico ante Senegal en octavos (3-2), La goleada contra Estados Unidos 4-1, último anfitrión que quedaba en pie, terminó de catapultar a Bélgica a territorio de grandes en la Copa del Mundo. Charles De Ketelaere fue el héroe, pero es un equipo sólido, que supo ser mucho más favorito en ediciones anteriores, pero que no baja los brazos y buscará dar otro golpe en cuartos de final. Rudi García es un gran entrenador y ha llevado a este grupo adelante con decisiones originales, como la de colocar a Dodi Lukebakio y Nicolas Raskin por dos pesos pesado como Kevin De Bruyne y Jeremi Doku para ganar movilidad y dinamismo. Y le salió muy bien. Máxima atención a la chance de penales con Thibaut Courtois bajo los tres palos.

Rival en cuartos de final: España

6. Noruega

Con Erling Haaland a la cabeza, Noruega enamoró al mundo su su remo vikingo. Un festejo inusual, particular, que hacen hinchas y jugadores que contagia por su originalidad y pertenencia. En octavos de final se cargaron a un grande como Brasil con dos goles de Haaland, su gran estrella. Pero no son solo él: es un equipo serio, que combina equilibrio con creatividad, principalmente de los pies de Martin Odegaard. Alexander Sorloth es un gran compañero ofensivo para Haaland, abriéndose para jugar por las puntas pese a su naturaleza de delantero centro. Bajo los tres palos, Orjan Nyland demostró ser una garantía y puede ser vital para lo que viene. Con este equipo de Noruega, revolucionario para un país acostumbrado al segundo orden en materia futbolística, hay que estar atento y esperar posibles sorpresas.

Rival en cuartos de final: Inglaterra

5. Marruecos

En Qatar 2022 avisaron que era una generación especial de jugadores. El título en el Mundial Sub 20 sirvió para elevar la marca de Marruecos como nación futbolística, y este pase a cuartos de final confirma que las casualidades no existen. Fue triunfo por penales ante Países Bajos en dieciseisavos y goleada ante Canadá (3-0) en octavos. Mohamed Ouahbi le ha dado la personalidad suficiente al equipo para no sentirse menos ante nadie, y eso será lo que intentará hacer valer en la próxima instancia. Con Achraf Hakimi como máximo referente en la transición entre ataque y defensa, Azzedine Ounahi (autor de dos goles en octavos) como mediapunta con llegada y Brahim Díaz como rueda de dinamismo hacia la ofensiva, Marruecos es sinónimo de peligro. Ah, y me olvidaba: tiene en Bono a un arquero de primer nivel mundial.

Rival en cuartos de final: Francia

4. Inglaterra

El partido que ganaron contra México fue una prueba gigante de carácter. El conjunto de Thomas Tuchel sacó adelante un partido difícil contra Congo en dieciseisavos y luego se cargó a uno de los anfitriones en un Estadio Azteca que era una caldera, con casi un tiempo completo con un jugador menos. Harry Kane es el gol y la experiencia, por supuesto, pero detrás de él hay un equipazo. Jude Bellingham, figura clave ante México, vive un momento de gracia como hacía rato no le ocurría, y Anthony Gordon demuestra que por las bandas es punzante, eléctrico y muy difícil de contener. Tuchel les ha dado orden, presencia y jerarquía, con Declan Rice como equilibrista en el medio. Bajo los tres palos, Jordan Pickford es seguro. No son individualidades sueltas: es un equipo cohesionado con criterio. Inglaterra finalizó el Grupo L primero y llega confiado a cuartos de final. Sí, puede ser campeón, algo que se le niega hace exactamente 60 años.

Rival en cuartos de final: Noruega

3. Argentina

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Los caballeros de la angustia siguen adelante tras el milagro deportivo conseguido ante Egipto. No han brillado como en la edición de Qatar 2022 en todo el Mundial 2026, pero tienen a Lionel Messi, leyenda absoluta del fútbol y goleador de la Copa del Mundo con 39 años, y un grupo de jugadores con carácter para poder meterse de nuevo en la discusión por el trofeo. El conjunto de Lionel Scaloni ganó fácil el grupo, con nueve puntos en tres presentaciones, pero el asunto se complicó a partir de la segunda ronda. Necesitó el tiempo extra para vencer a Cabo Verde (3-2), y luego dio vuelta en diez minutos el partido ante Egipto (3-2) para meterse en cuartos de final. En su última presentación, Argentina enamoró con su épica mucho más que con su juego. Un triunfo tan emocional puede haber significado el principio de algo grande y también dos enseñanzas: las cosas no terminan hasta que terminan. Y nunca hay que subestimar el corazón de un campeón.

Rival en cuartos de final: Suiza

2. España

Al igual que Argentina, España no ha jugado su mejor fútbol hasta acá. Sí, lo sé, el 3-0 frente a Austria dice otra cosa, pero creemos que es una selección elite que realmente puede hacerlo mucho mejor, y una estrella como Lamine Yamal, autor de solo un gol ante Arabia Saudita, sigue en deuda con su juego. De todos modos, llega a cuartos de final tras haberse cargado a Portugal, rival elite, 1-0 con gol de Mikel Merino (ingresante por un extenuado Dani Olmo), jubilando a Cristiano Ronaldo en materia de Mundiales. El conjunto de Luis de la Fuente es ordenado, tiene paciencia, y lo demostró en el triunfo ante los lusos. ¿Un mérito que lo diferencia del resto? Su defensa: España no recibió goles en los primeros cinco partidos del Mundial y eso ahora pesa como el oro. Premio al quinteto de Unai Simón bajo los tres palos, con Marc Cucurrella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Pedro Porro como última línea.

Rival en cuartos de final: Bélgica

1. Francia

Le costó muchísimo vencer a Paraguay tras el gran planteo defensivo de Gustavo Alfaro. Pero más allá de esos noventa minutos de fricción y temple, Francia demostró hasta ahora, en la Copa del Mundo, ser el mejor equipo. Su poderío ofensivo marca la diferencia: Kylian Mbappé como estandarte, Ousmane Dembelé como segunda espada y otros atacantes picantes como Michael Olise, Bradley Barcola y el revulsivo Désiré Doué, sitúan al conjunto bleu como un monstruo de varias cabezas. Sobran las individualidades, porque también vale mencionar a Manu Koné, Rayan Cherki o Adrien Rabiot. Con tanto ataque, a veces dejan grietas en defensa, pero a priori lucen como los mejores. Por supuesto, esto es fútbol y todo puede pasar, pero de lo que queda, Francia se perfila como máximo favorito a ganar la Copa del Mundo.

Rival en cuartos de final: Marruecos