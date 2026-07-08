AZCUÉ DESIGNÓ A PATRICIA RODRÍGUEZ COMO NUEVA SECRETARIA DE GOBIERNO

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El intendente de Concordia, Francisco Azcué, designó a la contadora Patricia Rodríguez como nueva Secretaria de Gobierno de la Municipalidad, quien ocupará una de las áreas estratégicas de la gestión.



Rodríguez es contadora pública egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y posee más de tres décadas de experiencia en administración, planificación, presupuesto, recursos humanos, auditoría y conducción de equipos de trabajo. A lo largo de su carrera se desempeñó en organismos públicos, asesorando empresas, instituciones y cooperativas.



Cuenta con una amplia trayectoria política de más de 30 años. Entre sus antecedentes se destaca su desempeño como Gerente de las oficinas de ANSES Concordia, responsabilidad que ejerció conduciendo uno de los organismos públicos con mayor volumen de atención y complejidad administrativa de la región. También, integró equipos técnicos de la Municipalidad de Concordia en distintas etapas, participando en la elaboración del Plan Estratégico de la ciudad, programas de microcrédito, asistencia alimentaria y desarrollo de proyectos institucionales.



Su trayectoria profesional también incluye trabajos de asesoramiento contable y organizacional para empresas industriales, comerciales, cooperativas y entidades de la economía regional, especializándose en procesos de modernización administrativa, planificación financiera y organización institucional.



En el plano institucional, Rodríguez fue presidenta de la Delegación Concordia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, integró la Comisión Provincial de la entidad y ejerció la vicepresidencia del Sistema de Previsión Social del Consejo, además de mantener una activa participación en organizaciones vinculadas al desarrollo local.



Al fundamentar la decisión, Azcué señaló: “Buscamos a la persona que reuniera la mayor experiencia política, de gestión, capacidad técnica, conocimiento del Estado y aptitud para coordinar una de las áreas más importantes del municipio. Patricia Rodríguez cumple con todas esas condiciones y por eso le confiamos esta responsabilidad”.



El jefe comunal agregó que “nuestra prioridad es conformar los mejores equipos posibles para seguir transformando Concordia. Las decisiones de gobierno se toman pensando en la capacidad de las personas para gestionar, resolver problemas y trabajar por los vecinos. Patricia aporta una trayectoria política y profesional sólida, experiencia en conducción de equipos y un profundo conocimiento de la administración pública”.



Por su parte, Rodríguez expresó su agradecimiento por la confianza depositada y aseguró que asumirá el desafío “con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio, trabajando junto al equipo municipal para fortalecer la gestión y acompañar los objetivos que el Intendente ha definido para esta etapa”.