Trump promete golpear con dureza a Irán esta noche con ataques aéreos

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Trump había declarado que el alto el fuego con Irán “ha terminado” después de que Washington lanzara ataques nocturnos contra el país, a lo que Teherán respondió atacando bases estadounidenses en el golfo.

“Siguiendo las instrucciones del Comandante en Jefe, las fuerzas del Mando Central de EE. UU. han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán con el fin de mermar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos responsabiliza a Irán de la reciente agresión injustificada contra la navegación mercante y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía navegable internacional de vital importancia”, ha comunicado el CENTCOM a través de X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles de que las fuerzas estadounidenses golpearían con dureza a Irán esa misma noche, después de haber declarado horas antes, en una cumbre de la OTAN en Ankara, el fin del alto el fuego entre Washington e Irán.

“Esta noche les vamos a golpear con dureza”, dijo antes de reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y añadió: “Incumplen el acuerdo todos los días”. Trump también amenazó con atacar infraestructuras civiles iraníes y con hacerse con la isla de Jark, donde se concentra una amplia red petrolera. “Quizá tomemos el control de la isla de Jark. Puede que nos hagamos con la isla de Jark. No habría nada que pudieran hacer al respecto”, afirmó Trump.

Trump había afirmado que el alto el fuego con Irán está “terminado” después de que Washington lanzara ataques contra el país durante la noche, a los que Teherán respondió atacando bases estadounidenses en el Golfo.

El presidente estadounidense Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara, 8 de julio de 2026 AP Photo

“Son escoria, están enfermos, los dirige gente enferma y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, afirmó. “En lo que a mí respecta, se ha acabado”.

Trump señaló que hablaría con el empresario convertido en mediador Steve Witkoff y con su yerno Jared Kushner, que han representado a Estados Unidos en las conversaciones con Irán, pero insistió en que corresponde a Teherán volver a la mesa de negociación. “Para mí, tratar con ellos es solo una pérdida de tiempo. Son unos mentirosos”.

Trump acusó a la República Islámica de tergiversar de forma reiterada lo acordado en el pacto marco que Washington y Teherán firmaron el 17 de junio. “Todo el mundo está de acuerdo, nada de arma nuclear. Cerramos un acuerdo. Ellos salen fuera, bromean con la prensa y dicen que ni siquiera hablamos de ello. Hay algo que no funciona en ellos, están chiflados”, añadió Trump.

El jefe de Estado Mayor y coordinador adjunto del Ejército iraní, el contraalmirante Habibollah Sayyari, afirmó el miércoles por la tarde que “las fuerzas armadas de Irán, que se mantienen firmes junto al pueblo, son tan fuertes y están tan decididas que el enemigo sabe que cualquier intento de desembarcar tropas en las costas iraníes supondría entrar en un infierno en vida del que no habría escapatoria”.

“Nuestra respuesta es clara: ‘Si os atrevéis, venid'”, afirmó Sayyari. “El pueblo de Irán debe tener la seguridad de que, con su apoyo, las fuerzas armadas del país siguen en pie. Nuestras fronteras están seguras y no permitiremos que el enemigo cause ningún tipo de daño en nuestras fronteras”.

El Cuartel General Central Khatam al Anbiya, mando conjunto de las fuerzas armadas iraníes, ha advertido a los países vecinos de que quienes “presten apoyo” a las fuerzas estadounidenses “serán considerados un objetivo legítimo para las fuerzas armadas de Irán”, según la televisión estatal. La Guardia Revolucionaria Islámica aseguró que ya ha atacado “85 puntos en instalaciones militares estadounidenses clave de la región”.

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, a través de su portavoz Ebrahim Rezaei, añadió que la República Islámica “no se deja intimidar por las fanfarronadas y amenazas de figuras como Trump”. “Estamos preparados para afrontar cualquier mal”, declaró Rezaei el miércoles.

Vista de las tuberías y de un petrolero en el muelle de Kharg, en Irán, julio de 1971 AP Photo

Rutte: los ataques nocturnos son “absolutamente necesarios”

Estados Unidos había lanzado ataques contra Irán apenas unas horas antes, alcanzando más de 80 objetivos, según el Mando Central estadounidense (CENTCOM), que explicó que las operaciones se llevaron a cabo en respuesta a los ataques de Teherán contra tres buques en el estrecho de Ormuz.

“Las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de Defensa iraníes, redes de mando y control, radares costeros, capacidades de misiles antibuque y más de 60 lanchas de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho y sus inmediaciones”, señaló el Ejército estadounidense en un comunicado publicado en X. Los ataques nocturnos eran “absolutamente necesarios”, afirmó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el miércoles al inicio de la reunión de la alianza en Ankara.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una rueda de prensa en la cumbre de la OTAN en Ankara, 8 de julio de 2026 AP Photo

“Creo que era absolutamente necesario porque, cuando hay un alto el fuego e Irán lo está violando de facto, como vimos ayer con los ataques a los buques, considero totalmente crucial que Estados Unidos reaccione con firmeza”, dijo Rutte.

Irán advirtió de inmediato a Washington de que “tomará las medidas que considere necesarias”, lo que aumenta el riesgo de que se rompa el acuerdo marco que había detenido los combates y vuelve a poner a Oriente Medio ante la amenaza de un conflicto más amplio.

Baréin, sede de la Quinta Flota de la Marina estadounidense, activó el miércoles por la mañana las sirenas de alerta de misiles tras el ataque de Estados Unidos contra Irán. Por su parte, el Ejército kuwaití informó en un mensaje en X de que “las defensas aéreas kuwaitíes están repeliendo en estos momentos ataques hostiles con misiles y drones”, sin precisar su origen.

El Estado Mayor del Ejército señala que cualquier explosión que se oiga es consecuencia de la interceptación de ataques hostiles por parte de los sistemas de Defensa aérea. El CENTCOM explicó que las fuerzas estadounidenses lanzaron los ataques “para imponer un alto coste por el hecho de apuntar contra y atacar buques comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional”.

Un grupo de personas permanece en aguas poco profundas mientras un carguero aparece fondeado en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, 30 de junio de 2026 AP photo

Añadió que se golpearon objetivos iraníes, entre ellos sistemas de Defensa aérea, radares y más de 60 pequeñas embarcaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria. El Ejército estadounidense, añadió, sigue “desplegado y preparado para hacer que Irán rinda cuentas cuando no se respete ni se cumpla el acuerdo”, y dio por concluida esta ronda de ataques.

Irán, por su parte, acusó a Estados Unidos de violar de forma reiterada el memorando de entendimiento pactado entre ambas partes y amenazó con responder. “La era de la intimidación y la extorsión se ha acabado”, escribió en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. “No lleva a ninguna parte. No cedemos”.

Los medios estatales iraníes informaron de explosiones en Bandar Abbas, Qeshm y Sirik, mientras el mando militar central de Irán advertía de que “responderá de forma contundente a esta agresión y acto terrorista”.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

“Bajo ninguna circunstancia las fuerzas armadas iraníes permitirán injerencias en los asuntos del estrecho de Ormuz, ni que otros lo gestionen”, añadió. Un episodio similar de ataques iraníes contra el tráfico marítimo y de bombardeos estadounidenses se produjo a finales del mes pasado, lo que desencadenó ataques de Irán contra Baréin y Kuwait.

Estados Unidos también revocó una licencia que autorizaba la venta de petróleo iraní como parte del acuerdo provisional, tras los ataques contra los buques. Según el centro británico de Operaciones Marítimas Comerciales, un petrolero navegaba frente a las costas de Omán cuando fue alcanzado y se incendió, mientras que otros dos buques sufrieron algunos daños, pero no hubo heridos y ambos continuaron su ruta por el estrecho de Ormuz.